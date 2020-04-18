Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 апреля 2020: больных стало 50

Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 апреля 2020 года: количество выявленных случаев выросло до 50. Никто из пациентов не погиб, выздоровевших пока что нет. Об этом сообщают представители оперативного штаба.

- Всего в Карачаево-Черкесии подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом. 12 из них госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

В больницы КЧР привезли 10 тысяч литров антисептиков.Видео: оперативный штаб КЧР

Волонтеры продолжают помогать жителям КЧР, нуждающимся в поддержке. В общей сложности в республике около 670 добровольцев.

- За время работы Единого волонтёрского штаба Карачаево-Черкесии по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам за помощью обратились 1160 человек, - сообщают в оперативном штабе.

Власти КЧР просят всех, кто прибыл в регион, сообщить об этом по телефону "горячей линии" - 8 (800) 201-26-70.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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