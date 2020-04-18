2020-04-18T11:46:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 18 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 18 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Дагестан остаётся лидером по количеству больных в СКФОДагестан остаётся лидером по количеству больных в СКФОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 18 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние и актуальные новости о распространении коронавируса в республике, количестве заболевших и числе жертв.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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По последним данным, за сутки число заболевших коронавирусом в Дагестане существенно выросло. Зафиксировано 44 случая заражения. Республиканский антирекорд был поставлен вчера — 59 положительных диагнозов. Общее количество инфицированных выросло до 257 человек.

Беспечное отношение части дагестанцев продолжает крайне негативно влиять на рост темпов распространения коронавируса. Дагестан — не только антилидер по количеству заболевших в СКФО, но и по числу летальных исходов. За последние двое суток скончались 6 человек. Среди них — молодая 27-летняя беременная девушка. У неё пневмония была осложнена пиелонефритом. Всего зафиксировано уже 9 смертей. 28 человек выписаны из больниц.

Отметим, что в республике продолжают вести активную просветительскую работу. Переболевший COVID-19 депутат Народного собрания Дагестана Тимур Гусаев рассказал «КП - Северный Кавказ» о необратимых последствиях болезни. Они грозят даже тем, кто перенёс коронавирус в лёгкой форме.

Несмотря на это, часть жителей продолжает собираться в местах массового скопления людей. Например, ходить на намаз в мечети. Ситуация осложняется и тем, что часть населения до сих пор не верит в существование коронавируса. «КП» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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