Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом», а его фанатов — «дураками»

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC Олег Тактаров грубо оскорбил своего коллегу Хабиба Нурмагомедова. В прямом эфире в Instagram он назвал дагестанца «ваххабитом из Цумадинского района».

Давний спор между Тактаровым и Нурмагомедовыми касается вопроса о первом российском чемпионстве в UFC. Тактаров считает первым — себя, ведь завоевал пояс ещё в 1995 году. Хабиб и его отец настаивают, что в то время соревнования проходили совершенно в другом формате. Чемпионский пояс разыгрывался вне весовых категорий. И чтобы завоевать его, нужно было всего лишь победить трёх соперников за один день. Нурмагомедов, в свою очередь, шёл к титулу восемь лет. Поэтому полноправным чемпионом Тактарова не считает.

Олег Тактаров оскорбляет Хабиба Нурмагомедова.

Спор на эту тему разгорелся в прямом эфире Instagram. Один из фанатов поддержал точку зрения дагестанца. Чем спровоцировал Тактарова.

— Шестой чемпионат выиграл я. Это история. Как её переписать, как её переделать? Расскажите мне, я, может, переделаю. Но я не знаю, как это сделать. Давайте имя поменяем. Пусть первым будет не Ройс Грейси, который выиграл первые два и четвёртый чемпионат, а ваш этот пассажир, которого вы хотите вписать. Слушайте, если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? — не выдержал Тактаров.

Нурмагомедов пока никак не отреагировал на такой выпад. Действующий чемпион в лёгком весе продолжает тренироваться в родном Цумадинском районе. Боец соблюдает самоизоляцию, из-за которой сорвался его поединок с Тони Фергюсоном.

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