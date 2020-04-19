Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 19 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 19 апреля 2020 года? Есть ли очаги заражения рядом со мной? В моём городе или районе? Эти вопросы волнуют многих жителей региона. «Комсомолка» отвечает на них.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

По последним сведениям, предоставленным губернатором Ставропольского края и Роспотребнадзором, на Ставрополье коронавирус обнаружен в 21 городе и районе. Прежде всего, конечно же, это краевая столица. И, конечно же, закрытый на карантин из-за быстрого распространения болезни Пятигорск. Помимо этого в списке ещё три больших города — Невинномысск, Железноводск и Кисловодск.

Где на Ставрополье обнаружен коронавирус.Видео: Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Ставропольском крае

Кроме того, в списке девять городских округов: Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский и Советский.

И, наконец, семь районов: Александровский, Андроповский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоселицкий, Предгорный и Шпаковский. Это весь список населённых пунктов и районов, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус.

Напомним, что по информации на утро 19 апреля на Ставрополье зарегистрировано 209 больных корнавирусной инфекцией. Среди них 25 — дети. Уже 26 человек выписаны из больниц. И три человека скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске рассказали, как горожанам получить пропуск на время карантина

Без них передвигаться по городу запрещено (подробнее).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).