2020-04-18T22:38:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 19 апреля 2020 года

«Комсомолка» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видео Оперштаба по борьбе с Коронавирусом в Ставропольском краеФото: кадр видео Оперштаба по борьбе с Коронавирусом в Ставропольском крае
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 19 апреля 2020 года? Есть ли очаги заражения рядом со мной? В моём городе или районе? Эти вопросы волнуют многих жителей региона. «Комсомолка» отвечает на них.

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По последним сведениям, предоставленным губернатором Ставропольского края и Роспотребнадзором, на Ставрополье коронавирус обнаружен в 21 городе и районе. Прежде всего, конечно же, это краевая столица. И, конечно же, закрытый на карантин из-за быстрого распространения болезни Пятигорск. Помимо этого в списке ещё три больших городаНевинномысск, Железноводск и Кисловодск.

Где на Ставрополье обнаружен коронавирус.Видео: Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Ставропольском крае

Кроме того, в списке девять городских округов: Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский и Советский.

И, наконец, семь районов: Александровский, Андроповский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоселицкий, Предгорный и Шпаковский. Это весь список населённых пунктов и районов, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус.

Напомним, что по информации на утро 19 апреля на Ставрополье зарегистрировано 209 больных корнавирусной инфекцией. Среди них 25 — дети. Уже 26 человек выписаны из больниц. И три человека скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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