2020-04-19T01:06:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 19 апреля 2020: дети продолжают заражаться коронавирусом

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 19 апреля 2020 года
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 19 апреля 2020: количество заражённых за сутки, общее число больных, инфицированные дети — полная информация о распространении коронавируса в крае от «Комсомолки».

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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За последние сутки на Ставрополье зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров. Общее число больных выросло до 209 человек. Отметим, что порядка 13% заболевших — дети. Это 25 человек. В основном, они подхватили вирус от инфицированных родителей.

Напомним, что существенный рост числа заболевших связан с заражением врачей в ставропольской больнице, а так же стремительным распространением COVID-19 в Пятигорске. Чтобы остановить вспышку губернатору даже пришлось принять сложное решение о введении карантина в городе. Теперь там работают лишь необходимые для жизнеобеспечения магазины и аптеки. А на выездах дежурят чиновники мэрии, полиция и ОМОН.

Главный врач больницы Ставрополя заразился коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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