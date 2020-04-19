2020-04-19T01:18:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 апреля 2020

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 19 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 апреля 2020. Мы собрали самую актуальную информацию по распространению коронавируса в Ставропольском крае. Количество больных, статистика выздоровлений и смертей и другие полезные сведения.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, на утро 19 апреля коронавирусом в крае больны 209 человек. Прирост за последние сутки — 54 заражённых. К несчастью, среди больных немало детей 13% или 25 человек.

— В тяжёлом состоянии находятся 8 пациентов. Состояние ещё 35 заболевших оценивается как средней степени тяжести. Три жителя Ставрополья скончались, — сообщил губернатор.

Растёт и количество выписанных пациентов. 26 жителей уже переболели COVID-19.

Напомним, с 19 апреля в Пятигорске ужесточается карантин. Закрывается всё, даже продуктовые рынки. Покупать предметы первой необходимости и продукты можно будет только в магазинах. Чтобы покинуть или посетить город необходимо специальное разрешение. На выездах организованы блок-посты, где дежурят чиновники мэри, полиция и ОМОН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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