Коронавирус в Нальчике, последние новости на 19 апреля 2020: количество заражённых продолжает расти. За последние сутки коронавирус диагностирован ещё у 22 жителей. Подробности сообщает Минздрав республики.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

— По состоянию на утро 19 апреля в 22 населённых пунктах выявлено 114 случаев заражения, — говорится в сообщении ведомства. — Большая часть заболевших сконцентрирована в городском округе Нальчик — 44 случая. Ещё 37 заражённых в Чегемском районе. Кроме того, случаи заражения выявлены в городах Терек, Баксан и Прохладный. А также в сёлах Нижний Куркужин, Аргудан, Верхняя Жемтала, Старый Черек, Герпегеж, Светловодское, Бабугент, Дыгулыбгей, Псыгансу, Карагач, поселке Кашхатау.

На данный момент в регионе лишь 8 человек выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Летальных исходов не зафиксировано. Под медицинским наблюдениям в домашней самоизоляции находится 981 житель.

— В настоящее время три медучреждения готовы к приему пациентов с коронавирусом, продолжается подготовка резервного коечного фонда. В муниципалитетах проводятся мероприятия по дезинфекции. Жителей настоятельно призывают соблюдать режим самоизоляции, — резюмирует пресс-служба Минздрава.

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