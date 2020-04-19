Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 апреля 2020: зафиксировано 55 случаев заражения

Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 апреля 2020: рассказываем последние новости, сообщаем актуальную информацию о количестве заразившихся, выздоровевших и числе летальных исходов.

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По данным на утро 19 апреля, коронавирусом в КЧР за последние сутки заразилось ещё пять человек. Общее количество больных выросло до 55.

— На данный момент из них госпитализированы лишь 12 человек. Остальные проходят лечение дома, согласно всем рекомендациям Минздрава. У них лёгкая форма COVID-19, — говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения.

Также стала известна география распространения болезни. По заболеваемости лидирует Черкесск — здесь заразились 34 жителя. В Малокарачаевском районе республики 7 больных. Дальше следуют Ногайский, Зеленчукский и Усть-Джегутинский районы, где зафиксировано по 3 случая, Прикубанский — двое заболевших, и, наконец, Урупский, Хабезский и город Карачаевск — по 1 пациенту с COVID-19.

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