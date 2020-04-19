2020-04-19T03:05:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 19 апреля 2020 года: регион входит в тройку лидеров по числу смертей

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 19 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Дагестан входит в число антилидеров по количеству летальных исходов по всей странеДагестан входит в число антилидеров по количеству летальных исходов по всей странеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 19 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние и актуальные новости о распространении коронавируса в республике, количестве заболевших и числе летальных исходов.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Республика является антилидером по темпам роста числа заболевших коронавирусом. За последние сутки неутешительный диагноз был поставлен 44 жителям. Всего заболевших — 257.

К несчастью, регион является одним из лидеров по количеству летальных исходов, занимая 3 место в стране. В Дагестане зафиксировано уже 9 смертей. В том числе скончалась 27-летняя беременная женщина. Фиксируются и выздоровления. За последние сутки 19 человек выписались из больниц. Всего переболевших — 28.

По информации, полученной из собственных источников «КП», в реанимации с коронавирусом находится и вице-премьер республики Анатолий Карибов. Политик на больничном с 9 апреля. 18 апреля его состояние улучшилось. Однако оно остаётся тяжёлым.

Главной причиной плачевных показателей является беспечное отношение дагестанцев к смертельной опасности. Часть жителей просто нарушает режим самоизоляции. Часть — верит, что коронавируса не существует. Люди продолжают посещать места массового скопления и ходить в мечети, что ещё сильнее форсирует распространение болезни.

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Вице-премьер Дагестана попал в реанимацию с коронавирусом

Дагестанский вице-премьер Анатолий Карибов находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У него диагностировали коронавирус. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник, близкий к правительству республики (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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