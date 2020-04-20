"Есть две версии": британский врач рассказал, почему от коронавируса умирают молодые и здоровые

В Великобритании установили антирекорд - от коронавируса умер пятилетний ребенок. Мальчик стал самым молодым погибшим от инфекции. Но если у усопшего были проблемы со здоровьем, то его 13-летний соотечественник от хронических заболеваний не страдал. Осложнения начались после заражения, после чего подросток тоже умер.

Теперь ученые не настолько уверены, что в группе риска только пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. О двух научных версиях, для кого еще коронавирус может быть особенно опасным, рассказал Мовсар Ахматов - чеченский врач, работающий в Великобритании.

По одной версии, смертность молодых людей связана с генетикой, по другой - с количеством вируса в организмеФото: Иван МАКЕЕВ

ПЕРВАЯ ГИПОТЕЗА

По словам врача, большинство "жертв COVID-19" - люди, которых отнесли к "группе риска". Но обратить внимание на проблему должен каждый, потому что заражение может быть связано с генетикой человека.

- Есть люди, чей генетический состав делает их более уязвимыми, - говорит Ахматов. - Эту идею поддержал вирусолог из лондонского Имперского колледжа Майк Скиннер. [...] Генетический код определяет, к каким болезням мы более или менее восприимчивы. Например, вирус герпеса. У некоторых людей после заражения вирус может вызвать герпесный энцефалит. То есть, отек головного мозга, который привести к эпилепсии или судорогам у детей. Это связано с генетикой. [...] Сторонники гипотезы полагают, что с коронавирусом происходит то же самое.

Британский врач чеченского происхождения - о том, почему молодые люди умирают от коронавируса.Видео: личная страница героя

ВТОРАЯ ГИПОТЕЗА

Согласно второму научному предположению, здорового человека может подкосить критическое количество вируса в организме. Из-за нагрузки иммунитет не справляется, и начинается осложнение.

- Точку зрения поддержал Эдвард Паркер из Лондонской школы гигиены и тропической медицины [слова Паркера приводит "The Daily Telegraph" - прим.ред.]. Он утверждает, что ранние сообщения Китая с COVID-19 говорят о том, что вирусная нагрузка выше у пациентов с более тяжелыми заболеваниями.

То есть, чем больше человек взаимодействует с коронавирусом, тем больше клеток инфекции попадет в организм. Из-за этого болезнь может вызвать осложнения у здорового человека.

- Крайне важно ограничить все возможные воздействия COVID-19, - заключает Паркер в интервью с британским изданием. - Будь то люди с высокой степенью симптомов, кашляющих большой дозой вируса, или люди с бессимптомным течением, сбрасывающие небольшие количества коронавируса.