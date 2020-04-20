Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 20 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 20 апреля 2020 года? Есть ли очаги заражения рядом со мной? В моём городе или районе? Эти вопросы интересуют многих жителей региона. «Комсомолка» отвечает на них.

По данным на утро 20 апреля, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым и управлением Роспотребнадзора, COVID-19 обнаружили в 25 муниципалитетах. Прежде всего, это Ставрополь, где коронавирусом больны 31 человек, сообщает мэр Андрей Джатдоев. Также зараженные есть в закрытом на карантин Пятигорске. Кроме того, случаи выявили в Кисловодске, Железноводске и Невинномысске.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Также в списке значатся девять городских округов: это Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский и Советский горокруга.

Помимо того, коронавирус нашли у жителей 11 районов, сред них: Александровский, Андроповский, Арзгирский, Буденновский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоселицкий, Предгорный, Степновский, Туркменский и Шпаковский

Пасхальная служба в Кисловодске.Видео: соцсети

По состоянию на утро 20 апреля на Ставрополье выявили 232 случая заболевания COVID-19, среди них - 26 детей. Состояние девятерых оценивается как тяжелое, еще 36 - как средней степени тяжести. Остальные переносят болезнь легко. За все время погибли три женщины - последний случай произошел в станице Барсуковской. Выздоровели 26 человек.

"КП - Северный Кавказ" продолжает следить за тем, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус.

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