Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 апреля 2020: каждый девятый больной - ребенок

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 апреля 2020. Мы собрали самую актуальную информацию по распространению коронавируса в Ставропольском крае. Количество больных, статистика выздоровлений и смертей и другие полезные сведения.

Согласно статистике на утро 20 апреля, на Ставрополье зарегистрировали 232 случая заболевания коронавирусом. В числе зараженных - 26 детей. Инфекцию отыскали в 25 муниципалитетах края, в том числе - в пяти городах, девяти округах и 11 районах.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Самочувствие девяти пациентов оценивают как тяжелое, еще 36 - как средней степени тяжести. За время борьбы с коронавирусом на Ставрополье вылечили 26 человек, трое погибли.

- Хочу еще раз напомнить об этом. Сейчас лучше остаться дома, чтобы защитить себя и близких. Берегите себя и будьте здоровы! - обратился к жителям края Владимиров.

Пасхальная служба в Кисловодске.Видео: соцсети

Пока на Ставрополье только один город ушел на карантин: это Пятигорск. На подступах к нему устроили КПП, для горожан разработали особенную форму спецпропуска, в котором прописано маршрут и время выхода получателя на работу. Ночью в Пятигорске автомобильное сообщение прекращается.

"КП - Северный Кавказ" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Ставрополе и крае.

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