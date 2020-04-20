Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 апреля 2020: география инфекции расширяется

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 апреля 2020: количество заболевших увеличилось на 23. Теперь в крае зарегистрировали 232 пациентов, которые лечились или лечатся от COVID-19. Среди них 26 детей.

- Состояние 9 пациентов оценивается как тяжёлое. 36 человек – средней степени тяжести, - сказано в посте губернатора Владимира Владимирова.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Пока на Ставрополье борются с коронавирусом, в крае выздоровели 26 человек. К несчастью, трое погибли: это жительницы поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковской. Расширяется география распространения вируса в регионе. Больных нашли в 25 муниципалитетах: в пяти городах, девяти городских округах и 11 районах. Единственным городом, отправленным на карантин в Ставропольском крае, стал Пятигорск.

Пасхальная служба в Кисловодске.Видео: соцсети

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на территории региона проходила пасхальная служба. Духовные лица рекомендовали верующим не приходить в храм и молиться дома, но, несмотря на это, на богослужение было около пяти тысяч человек. Все прихожане соблюдали меры предосторожности, определенные сотрудниками Роспотребнадзора и принятые РПЦ.

"КП - Северный Кавказ" следит за появлением новых случаев заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

ПАСХА НА СТАВРОПОЛЬЕ

На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков

Службы в храмах прошли без нарушений (подробности)

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