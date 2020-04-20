2020-04-19T22:55:43+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 апреля 2020: география инфекции расширяется

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 апреля 2020: количество заболевших увеличилось на 23. Теперь в крае зарегистрировали 232 пациентов, которые лечились или лечатся от COVID-19. Среди них 26 детей.

- Состояние 9 пациентов оценивается как тяжёлое. 36 человек – средней степени тяжести, - сказано в посте губернатора Владимира Владимирова.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Пока на Ставрополье борются с коронавирусом, в крае выздоровели 26 человек. К несчастью, трое погибли: это жительницы поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковской. Расширяется география распространения вируса в регионе. Больных нашли в 25 муниципалитетах: в пяти городах, девяти городских округах и 11 районах. Единственным городом, отправленным на карантин в Ставропольском крае, стал Пятигорск.

Пасхальная служба в Кисловодске.Видео: соцсети

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на территории региона проходила пасхальная служба. Духовные лица рекомендовали верующим не приходить в храм и молиться дома, но, несмотря на это, на богослужение было около пяти тысяч человек. Все прихожане соблюдали меры предосторожности, определенные сотрудниками Роспотребнадзора и принятые РПЦ.

"КП - Северный Кавказ" следит за появлением новых случаев заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

ПАСХА НА СТАВРОПОЛЬЕ

На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков

Службы в храмах прошли без нарушений (подробности)

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане на границах городов и районов выставили блокпосты
В Железноводске из-за коронавируса устроят онлайн-высадку сада
На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков
На Ставрополье семья жениха забросала камнями дом невесты
Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вернулся на Землю
В Ингушетии загорелся завод по производству батарей
На Ставрополье 26 человек вылечили от коронавируса
Стало известно, откуда была третья погибшая от коронавируса на Ставрополье
В Пятигорске выставят дополнительные КПП
В Дагестане зафиксировали 292 случая заболевания коронавирусом
В Ставрополе более трех тысяч жителей обратились в Центры занятости
На Ставрополье в спецпропусках пропишут маршрут и время передвижения
Вдова Кобзона отсудила 1,5 миллиарда у "шубного короля" Ставрополья
На Ставрополье накрыли притон, работавший за еду