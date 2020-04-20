2020-04-19T23:19:04+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 20 апреля 2020 года: города и районы закрыли для чужаков

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 20 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 20 апреля 2020 года: в республике 292 случая заражения. За сутки прибавились 35 человек (двое детей). Всего на лечении находятся 27 несовершеннолетних, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

- В настоящее время в реанимации центра инфекционных болезней находится 13 человек, среди них один новорожденный ребенок. Шестеро из них, включая малыша подключены к аппаратам ИВЛ. Из реанимации госпиталя для беременных с COVID-19 на базе Каспийской центральной городской больницы в связи с улучшением состояния здоровья врачи перевели двух женщин, - сказано в сообщении ведомства.

В Дагестане от коронавируса вылечились 28 человек, их выписали из госпиталя. К сожалению, девять пациентов умерли.

Махачкала стоит на въезде и выезде из города.Видео: соцсети

Города и районы республики закрывают блокпостами. С сегодняшнего дня человек в праве въезжать и выезжать только из населенного пункта, в котором он приписан.

- Сотрудники две недели проводят ряд профилактических и разъяснительных мероприятий [...] Однако на деле это не принесло ожидаемых результатов. В связи с этим возникла необходимость ввести конкретные меры, - прокомментировали в МВД по региону.

"КП - Северный Кавказ" продолжает следить за количеством заболевших коронавирусом в Дагестане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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