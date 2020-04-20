2020-04-20T00:04:31+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 20 апреля 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 20 апреля 2020 года
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 20 апреля 2020: количество инфицированных за сутки выросло на 22 - всего в Кабардино-Балкарии 136 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб.

- Госпитализированы 57 человек (за сутки + 5), из них двое – дети. В Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ, в реанимацию забрали семь человек (четыре на аппарате ИВЛ). Еще 11 человек (за сутки + 3) в Городской клинической больнице №1 (в реанимации один человек), - сказано в сообщении оперштаба. Остальные пациенты проходят лечение на дому под наблюдением специалистов.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

COVID-19 обнаружили в 28 населенных пунктах КБР. Больше всего инфицированных в Нальчике - 44 больных.

koronavirus_shtabkbr07koronavirus_shtabkbr07
Распространение коронавируса в КБР
476 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- В самоизоляции под медицинским наблюдением на сегодня остаются 942 человека, вернувшиеся из регионов и стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. География самоизоляции граждан, контактировавших или возможно контактировавших с зараженными, охватила уже 87 населенных пунктов КБР, - замечают представители оперативного штаба.

"КП - Северный Кавказ" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Нальчике и других населенных пунктах КБР.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане на границах городов и районов выставили блокпосты
В Железноводске из-за коронавируса устроят онлайн-высадку сада
На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков
На Ставрополье семья жениха забросала камнями дом невесты
Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вернулся на Землю
В Ингушетии загорелся завод по производству батарей
На Ставрополье 26 человек вылечили от коронавируса
Стало известно, откуда была третья погибшая от коронавируса на Ставрополье
В Пятигорске выставят дополнительные КПП
В Дагестане зафиксировали 292 случая заболевания коронавирусом
В Ставрополе более трех тысяч жителей обратились в Центры занятости
На Ставрополье в спецпропусках пропишут маршрут и время передвижения
Вдова Кобзона отсудила 1,5 миллиарда у "шубного короля" Ставрополья
На Ставрополье накрыли притон, работавший за еду