Коронавирус в Нальчике, последние новости на 20 апреля 2020: количество инфицированных за сутки выросло на 22 - всего в Кабардино-Балкарии 136 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб.

- Госпитализированы 57 человек (за сутки + 5), из них двое – дети. В Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ, в реанимацию забрали семь человек (четыре на аппарате ИВЛ). Еще 11 человек (за сутки + 3) в Городской клинической больнице №1 (в реанимации один человек), - сказано в сообщении оперштаба. Остальные пациенты проходят лечение на дому под наблюдением специалистов.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

COVID-19 обнаружили в 28 населенных пунктах КБР. Больше всего инфицированных в Нальчике - 44 больных.

koronavirus_shtabkbr07 Распространение коронавируса в КБР

- В самоизоляции под медицинским наблюдением на сегодня остаются 942 человека, вернувшиеся из регионов и стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. География самоизоляции граждан, контактировавших или возможно контактировавших с зараженными, охватила уже 87 населенных пунктов КБР, - замечают представители оперативного штаба.

"КП - Северный Кавказ" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Нальчике и других населенных пунктах КБР.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).