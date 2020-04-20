2020-04-20T00:02:49+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 апреля 2020: в Черкесске - сорок больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 20 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 апреля 2020: количество зараженных за сутки выросло на 12, теперь в республике 67 случаев заболевания. Новые данные опубликовали представители оперативного штаба.

- Все новые заболевшие - выявлены, как контактные с ранее подтвержденными больными. Всего в Карачаево-Черкесии подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом, - написали представители штаба. 14 человек получают лечение в стационаре, остальные переживают болезнь дома под наблюдением врачей.

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Больше всего больных в Черкесске: их в городе - 40. Далее идут Малокарачаевский (семь случаев), Прикубанский, Усть-Джегутинский и Ногайский (все по четыре) районы.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В сети появилось видео с госпиталя в КЧР, в котором содержат зараженных коронавирусом. Как пояснили авторы ролика, в "красной" зоне работает около 30 человек, все они буквально живут в больнице - их общежитие находится в 50 метрах от здания.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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