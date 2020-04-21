Ставрополье полностью обеспечено продовольствием

Ажиотаж и хаотичная закупка продуктов в ставропольских магазинах довольно быстро закончились. Этому способствовала своевременно и четко организованная правительством Ставропольского края работа по насыщению торгующих организаций необходимыми товарами, в том числе теми, что край производит сам.

Полки заставлены, склады наполнены

Вопрос продуктовой безопасности правительство края держит на контроле. В условиях ограничительных мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, этот вопрос постоянно входит в повестку заседаний координационного совета, который возглавляет губернатор Владимир Владимиров.

Ежедневный мониторинг торговой сети края показывает: недостатка в продуктах нет. Более того, поставки в магазины идут несколько раз в сутки, чтобы обеспечить возросшую потребность.

Запасы муки, макарон, сливочного масла, мяса, колбас, изготовленных ставропольскими производителями, на 16 апреля составляли от 4 до 40 дней - в зависимости от сроков хранения.

При этом производство не прекращается. Запасы овощей на складах тоже достаточные: зерновых и зернобобовых культур - 1,4 млн тонн, в том числе - около 745 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Да и для борща всегда найдутся нужные овощи: на хранении более 20 тыс. тонн картофеля, репчатого лука, свеклы, моркови и капусты.

Овощей много не бывает.

За колебаниями цен в крае тоже следят пристально. По поручению губернатора мониторит цены на продукты и товары первой необходимости Ставропольский комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. В случаях нарушений подключаются УФАС и прокуратура СК. По каждому случаю идет разбирательство и принимаются меры, вплоть до самых жестких.

Производство в штатном режиме

Сложившаяся эпидситуация в крае не повлияла на работу пищевой и перерабатывающей промышленности - по основным позициям сохраняются положительные темпы производства. Более того, предприятия готовы при необходимости повысить объемы. Например, ежесуточная выпечка хлеба может быть увеличена до 100 тонн, производства круп - до 10 тонн, молочной продукции - до 400 тонн, муки и макаронных изделий - до 400 тонн, что полностью удовлетворяет потребности Ставрополья.

Итоги работы отрасли в 2019 году показывают, что в крае постоянно наращивают темпы. В прошлом году более чем на 40% к уровню 2018 года выросло производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины (парное, остывшее или охлажденное), на 11,2% больше стали производить мяса птицы (или прочих продуктов убоя), мясных полуфабрикатов - почти на 5%, муки - на 6,3%, кондитерских изделий - на 4%, минеральной воды - почти на 3%, безалкогольных напитков - почти на 17%, молока сгущенного на 11,5%.

- В два раза больше сыров и сырных продуктов произвели в прошлом году, а крахмалов - в полтора раза, - констатируют в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Объемы производства хлебобулочных изделий остаются стабильными. В штатном режиме работают и ставропольские аграрии: посевная кампания продолжается, ведется защита озимых, кипит работа у виноградарей и садоводов - будущие урожаи под контролем.

Больше чем достаточно

Ставропольский край имеет многоотраслевую пищевую и перерабатывающую промышленность, которая включает 38 видов. Мощный производственный потенциал дает возможность достигать высокой степени самообеспечения по многим позициям. Сегодня мяса и субпродуктов в крае производят в 2 раза больше, чем рекомендуется в объемах потребления в среднем по стране, хлеба, круп, муки и макарон - в 2,4 раза, масла растительного - в 3 раза, масла сливочного - в 1,3 раза. И все это свое, качественное, вкусное.

На складах хранится большой запас сыров.Фото: Анна БОРИСОВА

- Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и сильными. Поэтому и кормить мы их должны продуктами только высшего качества. Именно такие производятся на Ставрополье! Наш край - житница страны, один из лидеров в России по выпуску вкусных и качественных продуктов питания. И мы работаем над тем, чтобы ставропольская продукция с каждым годом покоряла все больше столов и сердец, - отмечает глава края.

Правительство региона всегда делало ставку на развитие отрасли в соответствии с госпрограммой Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка». В результате планомерной работы край обеспечен собственной качественной продукцией - от хлеба и кондитерских изделий до консервов из овощей, мяса и рыбы.

Среди производителей, вкус и качество чьих продуктов отмечено ставропольцами и многочисленными профессиональными наградами: Новоалександровский мясокобинат (ООО СХП «Югроспром»), «Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО «Сыродел», ИП Удовитченко («Ставропольские деликатесы»), ИП Пащенко (макароны «Корона Ставрополья»), тепличный комплекс «Весна» (Ессентуки), фабрика «Шоколенд» и многие другие.

Расширяется ассортимент

Реализация инвестиционных проектов позволяет Ставрополью увеличить объемы производства, улучшить качество продукции и расширить ассортиментный ряд. А еще это дополнительные рабочие места, которые дают возможность населению края повысить свои доходы.

Работа по техническому перевооружению и модернизации предприятий Ставропольского края продолжается за счет собственных и заемных средств, а также государственной поддержки. В 2019 году в пищевую и перерабатывающую промышленность привлечено более 3,8 млрд рублей.

По многим показателям край прочно занимает лидирующие позиции.

- Инвестиционная емкость пяти реализованных в прошлом году проектов составила более 1,5 млрд рублей, создано и модернизировано 230 рабочих мест, - сообщила Галина Миронычева, председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Реконструкция на комбинате питания в Георгиевске позволила организовать производство линейки полуфабрикатов, хлеба и хлебобулочных изделий. Заработал цех макаронных изделий в Нефтекумском городском округе. В Степновском районе появилось производство муки высшего сорта и круп.

В этом году в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализовать 10 инвестпроектов на сумму около 2,5 млрд рублей, будет создано около 500 рабочих мест.

Из наиболее крупных - современный комбинат под Минеральными Водами. Здесь будут производить до 60,5 т мясных деликатесов в сутки.

Расширят производство за счет инвестпроектов Ставропольский комбинат хлебопродуктов в Светлограде и Новоалександровский мясокомбинат. В Изобильненском городском округе будут делать подсолнечное масло - до 150 тонн в сутки, а в Кировском районе построят мясохладобойню для овцеводческих хозяйств.

Ягоды, козье молоко и сухофрукты

Один из крупных инвестиционных проектов, реализованных в 2019 году, - тепличный комплекс в Предгорном районе, благодаря которому ставропольская клубника стала реальностью в магазинах и на рынках края. И теперь на Ставрополье планируют выращивать голубику, ежевику и другие ягоды, а также масштабно занимаются выращиванием миндаля, лекарственных и пряных трав.

Как сообщают в министерстве сельского хозяйства СК, производство молока в крае только за январь - февраль увеличилось на 2,7% к уровню прошлого года. Но теперь к привычному коровьему молоку добавилось козье. Молочное козоводство - специализация нового комплекса на 2300 голов в Шпаковском районе, реализованного за счет инвестиций. Еще одно новое направление для переработки в крае - сушка овощей и фруктов. Предполагается, что уже летом в Невинномысске заработает специализированный завод.

- У ставропольского АПК - высокий сырьевой потенциал, и мы должны обеспечивать эффективную переработку производимой в крае сельхозпродукции. Это развитие края, это новые налоги, новые рабочие места и рост доходов наших земляков, - отметил Владимир Владимиров во время торжественной закладки первой очереди завода.

Также, по инициативе губернатора, в крае с 2018 года активно развивается новая программа по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. Участникам программы оказывается государственная поддержка в виде грантов на возмещение затрат - за два года на эти цели из бюджета края было направлено 160 млн рублей. Такая работа дает возможность хозяевам садов заработать и насытить рынок Ставрополья свежими качественными фруктами.

Мясо в приоритете

Только за январь - февраль мяса всех видов произведено в крае на 6,6% больше, чем в прошлом году за такой же период, сообщают в минсельхозе. В том числе баранины в сельхозпредприятиях стали производить в 2,8 раза больше, свинины на 3%, а мяса птицы на 9,4%. Кстати, птицеводство в крае сегодня - одна из наиболее эффективных мясных отраслей: Ставропольский край занимает 3-е место в РФ и 1-е среди субъектов СКФО и ЮФО по мясу птицы. Около 83% объема приходится на долю ЗАО «Ставропольский бройлер».

- Наращивание объемов производства мяса в крае является приоритетным направлением, такую задачу поставил губернатор Владимир Владимиров перед агропромышленным комплексом региона, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

Новым направлением стало производство индейки - в Изобильненском городском округе за счет инвестиций построен комплекс мощностью 12 тыс. т мяса индейки в год. Как считают в правительстве края, это позволит Ставрополью до 2023 года по данному направлению выйти на 3-е место в России.

Еще одно важное направление - овцеводство. Результатом совместных усилий правительства Ставропольского края и компании «Дамате» стала начавшаяся работа по созданию крупнейшего в стране производства баранины.

Овцеводство - в числе перспективных направлений.

Больше теплиц - больше овощей на столах

В последнее время по инициативе правительства края активно развивается овощеводство закрытого грунта. Только за прошлый год количество площадей под теплицы увеличилось на 16%, сегодня это более 237 гектаров. Но край не останавливается и намерен в текущем году добавить еще около 60 га, что позволит более чем на 32 тыс. тонн увеличить производство овощей.

На начало апреля, как сообщают в министерстве сельского хозяйства СК, тепличными комплексами Ставрополья произведено более 11,6 тыс. тонн овощной продукции, в том числе 3,4 тыс. тонн огурцов и около 8 тыс. тонн томатов.

В крае делают ставку на развитие современных тепличных комплексов.

- Тепличные комплексы - еще одно из приоритетных направлений развития отрасли. В крае созданы экономические условия для привлечения инвесторов, решивших заниматься тепличными овощами. Сумма инвестиций по данному направлению уже составила более 34 млрд рублей. Ежегодно прирост производственных мощностей составляет от 20% до 40%. Благодаря вышеперечисленным достижениям край уверенно занимает сегодня 4-е место в России по производству овощей закрытого грунта. Наша доля - 7% от общероссийского производства. В перспективе до 2024 года мы ставим задачу - увеличить производство овощей в 1,5 раза и занять не менее трети рынка по производству тепличных томатов, - комментирует ситуацию по данному направлению Николай Великдань.

Развитие тепличного овощеводства обеспечит доступной продукцией жителей края и позволит не зависеть от импорта.

Работа на экспорт

Чем больше край будет обеспечивать себя, тем больше сможет делиться с другими регионами России и странами - и таким образом зарабатывать. Сегодня Ставропольский край - главный регион-экспортер на Северном Кавказе. Только за прошлый год стоимостный объем экспорта ставропольской сельхозпродукции и продукции переработки составил 355,5 млн долларов США - почти на 40% больше, чем в прошлом году.

Активнее всего край торговал мясной, молочной и масложировой продукцией. Страны партнеры - Китай, Саудовская Аравия, Грузия, Украина и другие, наибольшая доля - 31% экспортных поставок - идет в Азербайджан. За январь - февраль экспорт продовольственных товаров в крае вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Из-за сложившейся ситуации в связи с распространением коронавируса рынок меняется, предприятиям и производителям приходится перестраиваться. Уточним, в агропромышленном комплексе края реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК (Ставропольский край)», входящий в состав национального проекта.

В правительстве СК подчеркнули, что в соответствии с проектом в этом году край должен достигнуть общего объема экспорта продукции АПК в размере 437,1 млн долл. США. Так что работа продолжается, в крае намерены увеличить темпы во втором полугодии. Как сообщил глава минсельхоза Владимир Ситников на рабочей встрече с губернатором края Владимиром Владимировым, в рамках реализации проекта Ставрополье в текущем году поддержит аграриев-экспортеров - общая сумма, которая будет выделена, составит более полумиллиарда рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В агропромышленном комплексе Ставрополья при поддержке правительства края реализуются 29 инвестпроектов стоимостью 71 млрд рублей. В текущем году планируется завершить 13 инвестпроектов на 17,4 млрд рублей, будет создано более 1000 рабочих мест.

СПРАВКА «КП»

Эффективное развитие агропрома идет в соответствии с государственной программой СК «Развитие сельского хозяйства». Из бюджета края на отрасль в 2019 году было выделено 1,85 млрд рублей (общий бюджет - 6,2 млрд рублей), на 2020 год - 1,3 млрд рублей (общий планируемый бюджет - 5,9 млрд рублей).

НА ЗАМЕТКУ

Телефон «горячей линии» УФАС по вопросам завышения цен - (8652) 35-51-58, пн - чт с 8.30 до 17.15; пт с 8.30 до 16.15.

ВАЖНО!

В рамках государственной программы СК «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» из краевого бюджета выделяется 6,6 млн рублей в виде субсидий на возмещение ставропольским товаропроизводителям части затрат на оборудование.