«Первые сложности преодолели»: как на Ставрополье проходит дистанционное обучение

С 13 апреля, когда у школьников закончились продленные из-за коронавируса каникулы, в учебных заведениях Ставрополья началось дистанционное обучение. Такое решение правительством СК было принято, для того чтобы обезопасить детей и предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Есть база

Переход на новый формат был непростым, но уже к концу первой недели, как отмечают в министерстве образования Ставрополья, напряженность удалось сгладить, и начался активный рабочий процесс.

Система образования края в последние годы развивается по пути цифровизации и технического перевооружения, определенный задел уже создан, поэтому дистанционные уроки вводились не «с нуля».

Благодаря действующей в крае госпрограмме «Развитие образования», утвержденной правительством СК, школы имеют большой багаж технических средств, включая доступ к электронным журналам и базам данных. Идет постоянное обновление, поскольку понятно: современный учитель не может не владеть техническими средствами и технологиями.

В школах края достаточная скорость интернет-соединения, педагоги в период каникул получили новые компетенции и подготовились к работе в удаленном режиме.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время рабочей встречи с министром образования СК Евгением Козюрой поставил задачу, в частности, наладить систему контроля за качеством предоставляемых образовательных услуг в новом формате. Поэтому организация работы учителей в удаленном режиме постоянно в поле внимания министерства.

Губернатор Владимир Владимиров проводит рабочую встречу с главой краевого минобра Евгением Козюрой.

Как в школе, только дома

По рекомендации минобра СК для дистанционного обучения школы используют бесплатные образовательные платформы, на которых зарегистрировались более 270 тысяч школьников края. Программы откорректированы в соответствии с учебным планом, уроки сокращены до 30 минут.

Директор гимназии № 25 краевого центра Елена Лагутина рассказала, что учителя выходят на связь с учениками из дома - они, как и весь край, соблюдают режим самоизоляции. Тех педагогов, кому не хватало технических средств, школа дооснастила - выдала гарнитуру, веб-камеру и все необходимое для организации уроков удаленно.

В крае гибко подошли к организации процесса - с учетом возможностей каждого ученика. Под руководством министерства образования края школы изучили, есть ли у учеников дома компьютер, планшет или смартфон, доступ к интернету. В каком случае делать упор на электронные образовательные площадки, а в каком - на обучение по учебнику, и как строить общение - по скайпу, электронной почте, с помощью мессенджеров или телефонной связи.

Сейчас дети присылают выполненные задания удобным им способом, учитель проверяет и дает рекомендации, выставляет оценки - все, как в школе. А вот к определенному времени в течение дня никого не привязывают: если, например, из-за перегрузки образовательной платформы сразу не удается посмотреть учебное видео, сделать это можно позже. К тому же, учителя всегда на связи: подскажут, сориентируют, направят.

Школьники привыкают к новому формату обучения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда учителя показывают по телевизору

Для тех детей, у кого нет возможности подключиться к электронным образовательным площадкам, по инициативе губернатора министерство образования СК запустило короткие телеуроки. Они начались с 20 апреля на региональных телеканалах «СвоеТВ», «Кавказ-24», «АТВ».

- Около 20 тысяч ребят в крае не имеют возможности обучаться с использованием онлайн-ресурсов, поэтому в период действия режима повышенной готовности в течение пяти дней в неделю организована трансляция уроков, - сообщила Наталья Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края.

Это 15-минутные уроки для учащихся 4 - 11-х классов по русскому языку, математике, иностранным языкам, истории, обществознанию, химии, биологии, окружающему миру. Запись проходит с помощью лучших учителей края, которые объясняют сложные темы, побуждают к поиску ответов, помогают старшеклассникам, в том числе живущим в отдаленных территориях, готовиться к ЕГЭ.

Робот на удаленке

Учреждения дополнительного образования края также используют дистанционный формат. Как рассказали в минобре СК, центр экологии, туризма и краеведения разместил в своем Инстаграм-аккаунте цикл видеозанятий для школьников, краевая спортшкола ежедневно публикует ролики от воспитанников и тренеров с хэштэгом #тренируемся дома. Подключаются к удаленной работе музыкальные школы и школы искусств.

В Центре по работе с одаренными детьми «Поиск» и его филиалах в Михайловске - технопарке «Кванториум» и IT-кубе - педагоги удаленно обучают детей лингвистике, истории, программированию, робототехнике, основам черчения, дизайну и так далее. С 1 апреля число вовлеченных в онлайн-обучение составило более 4000 детей и более 160 педагогов.

Технопарку пришлось непросто, ведь эта образовательная площадка акцентирована на обучении детей работе на новейшем цифровом оборудовании. Как рассказала Анастасия Шершнева, заместитель заведующего технопарком по учебной части, программы обучения были оперативно переориентированы. А если наставникам потребовалось специализированное оборудование для онлайн-уроков, например, 3D-принтер или шлем виртуальной реальности, его выдали на дом. Теперь они по видеосвязи рассказывают и показывают детям, как с ним работать.

На тех направлениях, где у ребят к концу учебного года уже появились собственные прототипы, они продолжают проекты дома - например, «обучают» своих роботов под руководством наставников. Технопарк «Кванториум» работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в составе нацпроекта «Образование».

В этом году правительство СК продолжит реализацию регпроекта и откроет еще два «Кванториума»: один в Невинномысске, второй - мобильный - на базе уже работающего в Михайловске.

200 миллионов на оснащение кабинетов

В правительстве края уверены, чтобы система образования развивалась в ответ на вызовы времени, деньги нужно выделять не только на ремонт крыш и благоустройство школьных дворов, но и на оснащение оборудованием школьных кабинетов.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие образования» из краевого бюджета в этом году выделено 200 млн рублей на обновление и оснащение школьных кабинетов физики, химии и биологии. Это одно из направлений долгосрочной программы «Дети Ставрополья», разработанной министерством образования СК по инициативе губернатора.

Также в этом году в крае, в рамках нацпроекта «Образование», продолжают работу над пятью региональными проектами: «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей». Из бюджета края на эти цели выделено более 140 млн рублей, что позволило привлечь 1,4 млрд руб. из федерального бюджета. В планах - оснащение компьютерной техникой 90 школ, строительство новых школ, открытие 42 новых центров «Точка роста».

НА ЗАМЕТКУ

Для консультации родителей и учителей по дистанционным формам обучения работают телефоны «горячих линий»:

- в краевом министерстве образования - (8652) 37-23-93;

- в Ставропольском краевом институте развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования - (8652) 99-77-49.

Также в министерстве образования СК работает круглосуточный телефон «горячей линии» по вопросу нераспространения новой коронавирусной инфекции: (8652) 37-28-69.

КСТАТИ

Детям нужна поддержка Режим самоизоляции - непростое время даже для взрослых. Дети остро чувствуют тревогу и волнение из-за изменившихся условий. И задача учителя - не только не допустить отставания по программе, но и помочь ребенку пережить сложный период, уверены в министерстве образования СК.

Вместе с классными руководителями и учителями-предметниками с детьми и родителями удаленно работают школьные психологи и социальные педагоги. Детей увлекают флешмобами, конкурсами, интересной информацией и разговорами по душам.

Еще одна возможность поддержать семьи с детьми - выдача (льготной категории школьников) продуктовых наборов, которая уже началась в соответствии с постановлением губернатора. Более 54 тысяч учащихся получили макароны, сгущенку, крупу, печенье, шоколад и многое другое - состав наборов определило министерство образования края с учетом санитарных норм для ребенка, утвержденных Роспотребнадзором.