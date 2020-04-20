Новые случаи заражения коронавирусом в Нальчике на 20 апреля 2020: география инфекции растет

Новые случаи заражения коронавирусом в Нальчике на 20 апреля 2020: в городе диагноз накануне подтвердился еще у пятерых. В республике общее число заболевших выросло за сутки на 16 до 142. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом.

За все время тест на COVID-19 сдали почти 8 тысяч жителей. Выздоровевших от коронавируса – восемь. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в тяжёлом и средне-тяжелом состоянии за минувшие сутки прибавилось пять пациентов. Всего с подтвержденным статусом или с клинико-рентгенологическими признаками COVID-19 в тяжелом и средне-тяжелом состоянии госпитализированы 57 человек, из них 2 – дети. В реанимации находятся семеро, четверо – на аппарате ИВЛ. Еще 11 человек (за минувшие сутки + 3) получают лечение в Городской клинической больнице №1. В реанимации – 1 пациент.

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Легко болезнь протекает у 71 жителя Кабардино-Балкарии. В их числе 16 детей. Все они получают амбулаторное лечение на дому. С подозрением на COVID-19 изолирован в стационаре 1 человек. Его поместили в провизорное отделение Центральной районной больницы Терского района. Еще четверо изолированы в обсерваторе в Гериатрическом центре. Их поместили под наблюдение врачей из-за отсутствия жилья для самоизоляции и нарушения режима самоизоляции. Дома под медицинским наблюдением остается 942 человек (39 завершили карантин). Все попавшие на домашний карантин контактировали с инфицированными и сдают в этой связи тесты на COVID-19.

Карта с заболевшими COVID-19

Как еще отмечают в Оперштабе республики, растет география инфекции. Пациенты с подтвержденным COVID-19 выявлены в 28 населенных пунктах:

г. Нальчик – 44 (+5)

с. Чегем II – 9 (+1)

г. Чегем – 11 (+1)

с. Н.Куркужин – 2

с. Кенже – 3

г. Терек – 6 (+1)

с. Аргудан – 1

г. Баксан – 1

с. Шалушка – 11

с. Верхняя Жемтала – 1

с. Хасанья – 2 (+1)

с. Нартан – 8

пос. Кашхатау – 12 (+3)

с. Старый Черек – 3 (+1)

с. Герпегеж – 1

с. Светловодское – 6 (+1)

с. Адиюх – 1

с. Бабугент – 1

с. Дыгулыбгеи – 1

с. Псыгансу – 1

с. Карагач – 2

г. Прохладный – 1

с.Черная Речка – 1

г. Тырныауз – 1

г. Нарткала – 1

с. Шитхала – 1

с.Тамбовское – 2

ст. Котляревская – 2

- Как видите, география распространения COVID-19 расширяется, захватывая все новые населенные пункты. Просим ограничить контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, временно перейти на дистанционное общение, - обращаются к населению в оперативном штабе КБР.

География самоизоляции граждан, контактировавших или возможно контактировавших с зараженными, также растет и охватила уже 87 населенных пунктов КБР. Неделю назад их было 73.

Карта самоизолированных, сдающих тесты на коронавирус

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