2020-04-20T17:37:59+03:00
Происшествия

Первая смерть от коронавируса в Нальчике: женщина жаловалась на одышку

Пациентку госпитализировали 18 апреля с высокой температурой и кашлем
Евгения СОКОРЕВА
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Женщина страдала сопутствующими заболеваниямиЖенщина страдала сопутствующими заболеваниямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нальчике зарегистрирован первый случай смерти пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончалась 79-летняя женщина из села в Чегемском районе. 18 апреля ее госпитализировали в Городскую больницу №2 с жалобами на одышку в покое, усиливающуюся при физической нагрузке. У женщины были боли в мышцах и кашель с мокротой, присутствовала слабость, а температура тела подскочила до 39 градусов.

- Впервые заболевание проявилось 12 апреля, однако врача вызвали только 17 апреля, - комментируют гибель пациентки в Минздраве Кабардино-Балкарии. - 18 апреля компьютерная томография показала поражение легких на 60%, предварительный диагноз – вирусная пневмония, больная экстренно госпитализирована. Пациентка страдала сопутствующими заболеваниями – хронической сердечной недостаточностью, кардиосклерозом, артериальной гипертонией.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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На 20 апреля в Нальчике 49 больных COVID-19 (+5 за сутки). Всего случаи заболевания выявлены в 32 населенных пунктах. Общее число зарегистрированных больных в республике достигло сегодня 152 (+16 за сутки). За все время проведено 8,5 тысяч тестов на коронавирус. Выздоровели 8 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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