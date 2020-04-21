2020-04-20T18:03:51+03:00
Происшествия

Новые случаи заражения коронавирусом в Нальчике на 21 апреля 2020: первая смерть от коронавируса

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Нальчике на 21 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Число территорий, где выявлен коронавирус у жителей, растетЧисло территорий, где выявлен коронавирус у жителей, растетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Нальчике на 21 апреля 2020: накануне подтверждено еще 5 фактов заражения в городе. Всего выявлено 152 случая заболевания COVID-19, а также первая смерть пациента с подтвержденным диагнозом.

В Городской больнице №2 скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом из села в Чегемском районе. К врачам поступила 18 апреля с температурой 39, слабостью, болью в мышцах, мокрым кашлем. За помощью врачей обратилась только через 5 дней с появления тревожных симптомов. На следующий день после этого ее срочно госпитализировали. Компьютерная томография показала поражение легких на 60%. Предварительным стал диагноз – вирусная пневмония.

- Было начато лечение в должном объеме с момента поступления, в том числе и специфическое в соответствии с последними методическими рекомендациями, однако спасти ее не удалось, - комментируют в Минздраве КБР. - У женщины была коронавирусная пневмония. Пациентка страдала сопутствующими заболеваниями – хронической сердечной недостаточностью, кардиосклерозом, артериальной гипертонией.

При этом география коронавируса продолжает расти. С 28 территорий, где обнаружены инфицированные (на 19 апреля), число выросло до 32:

г. Нальчик – 49 (+5)

с. Чегем II – 10 (+1)

г. Чегем – 11

с. Н.Куркужин – 4 (+2)

с. Кенже – 3

г. Терек – 6

с. Аргудан – 1

г. Баксан – 1

с. Шалушка – 11

с. Верхняя Жемтала – 1

с. Хасанья – 2

с. Нартан – 8

пос. Кашхатау – 13 (+1)

с. Старый Черек – 3

с. Герпегеж – 1

с. Светловодское – 6

с. Адиюх – 1

с. Бабугент – 1

с. Дыгулыбгеи – 1

с. Псыгансу – 1

с. Карагач – 2

г. Прохладный – 2 (+1)

с.Черная Речка – 1

г. Тырныауз – 1

г. Нарткала – 1

с. Шитхала – 2 (+1)

с.Тамбовское – 2

ст. Котляревская – 2

с.Аушигер – 1

с.Кахун – 1

с.Октябрьское – 2 (Майский р-н)

с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н).

Тесты на коронавирус сдали 8505 человек. Выздоровели от COVID-19 восемь пациентов. Под медицинским наблюдением дома в режиме самоизоляции находятся 1041 человек.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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