2020-04-20T18:08:37+03:00
Происшествия

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 21 апреля 2020: первый летальный исход в КБР

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 21 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Женщине было 79 летЖенщине было 79 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 21 апреля 2020: в Городской клинической больнице №2 умерла первая в КБР пациентка с коронавирусом из села в Чегемском районе. У 79-летней женщины нашли пневмонию вирусного типа и подтвердили наличие COVID-19. К врачам та обратилась поздно, почти через неделю с появления тревожных симптомов: температуры, кашля, болей в мышцах и слабости. Как отметили в Минздраве республики, пациентка страдала хронической сердечной недостаточностью, кардиосклерозом, артериальной гипертонией. Что усугубило течение заболевания.

Всего в Кабардино-Балкарии тест на коронавирус сдали 8505 местных жителей. У 152 - нашли COVID-19. Выздоровевших в их числе – 8. Дома под медицинским наблюдением остается 1041 человек, которые контактировали с зараженными людьми, они сдают тесты.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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С подтвержденным статусом COVID-19 или с подозрением на коронавирус в тяжёлом и средне-тяжелом состоянии в Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями госпитализированы 59 человек, из них 2 – дети. В реанимации лежат семеро, четверо из которых дышат с помощью аппарата ИВЛ. У 48 пациентов из числа госпитализированных коронавирус подтвержден. Остальные с подозрением. Еще 14 человек находятся в Городской клинической больнице №1, в реанимации 1 пациент.

- Под амбулаторным наблюдением с подтвержденным статусом COVID-19 находятся 90 человек, из них 16 – дети. Переносят в легкой и бессимптомной форме, - уточняют в оперативном штабе КБР. Изолирован 1 человек с подозрением в провизорном отделении ЦРБ Терского района. Еще 4 человека - в обсерваторе в Гериатрическом центре. Помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции и нарушением режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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