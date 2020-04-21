2020-04-20T18:23:30+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 21 апреля 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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География коронавируса растетГеография коронавируса растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров. Всего заболевших 244, из них 8 - в тяжелом состоянии, 37 - в средней степени тяжести, выздоровели - 27 человек, скончались - 4 женщины.

Показываем, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 21 апреля 2020 года:

Александровский район

Андроповский район

Арзгирский район

Благодарненский горокруг

Буденновский район

Георгиевский горокруг

Железноводск

Изобильненский горокруг

Ипатовский горокруг

Кисловодск

Кочубеевский район

Красногвардейский район

Кировский горокруг

Минераловодский горокруг

Невинномысск

Нефтекумский горокруг

Новоалександровский горокруг

Новоселицкий район

Предгорный район

Пятигорск

Советский горокруг

Степновский район

Ставрополь

Туркменский район

Шпаковский район

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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- Охват территорий становится шире, и мы работаем с учетом этого, - отмечает губернатор.

В Невинномысске всего выявлено 32 случая новой коронавирусной инфекции. Накануне добавился еще 1 случай.

- Количество выписанных - 16 человек. Таким образом сегодня заболевшими числятся 16 человек, - отметил глава города Михаил Миненков.

В Нефтекумском горокруге 20 апреля выявили еще два случая заболевания. Всего заразившихся трое. Болезнь у инфицированных протекает в легкой форме. Еще 32 человека "контактных" находятся под наблюдением медиков.

- Как только станут известны результаты их анализов, сообщу, - отметил глава Нефтекумского городского Дмитрий Сокуренко, глава.

Изменилась за прошедшие сутки эпидобстановка и в Минераловодском городском округе.

- У нас появился четвертый человек, у которого обнаружен COVID-19. Сейчас пациент находится дома под амбулаторным наблюдением с соблюдением режима обязательной самоизоляции. Болезнь у него протекает в легкой форме, нет никаких клинических ее проявлений, - комментирует глава городского округа Сергей Перцев. - Трое остальных, у кого ранее была выявлена инфекция, по-прежнему находятся под наблюдением врачей в медицинском изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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