2020-04-20T23:00:07+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 апреля 2020: в крае зафиксировано четыре летальных ухода

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 21 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 апреля 2020: в регионе умер еще один пациент от коронавируса. Число заболевших достигло 244 человек. В их числе 26 детей.

Чуть позже Минздрав Ставрополья назвал причину смерти четвертого пациента с коронавирусом. Этим человеком оказался житель Пятигорска.

Как рассказали в Минздраве Ставрополья, основной причиной трагедии стало обострение сопутствующего заболевания - почечная недостаточность.

Тем временем заболевший коронавирусом главврач второй больницы Ставрополя Анатолий Былим вышел на связь со ставропольцами, чтобы рассказать, как начинала проявляться болезнь.

По его словам, изначально симптомы ничем не отличаются от гриппа, от первичных проявлений ОРВИ.

- В повседневной суете мы с вами делаем много всего, и на такие симптомы, как небольшая боль в горле и так далее, мы не обращаем внимания. Сейчас, оглядываясь назад, когда я себя почувствовал некомфортно, заболевал, это было примерно за неделю до того, как я получил положительный тест, - рассказывает врач.

Зараженный коронавирусом врач рассказал о симптомах.

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По его словам, изначально симптомы ничем не отличаются от гриппа, от первичных проявлений ОРВИ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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