2020-04-20T23:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 апреля 2020: первый пациент выздоровел

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 21 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 апреля 2020: в республике увеличилось количество зараженных, но есть первый человек, излечившийся от болезни. "КП - Северный Кавказ" сообщает последние новости, связанные с коронавирусом в КЧР.

По данным на утро 21 апреля, опубликованным оперативным штабом, в Карачаево-Черкесии число инфицированных выросло на 20. За время борьбы с COVID-19 в регионе зафиксировали 87 случаев. Больше всего пациентов по-прежнему в Черкесске - 51 человек. Далее идут Малокарачаевский (восемь жителей) и Урупинский (пять) районы.

- 24 из 87 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорят в оперштабе.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

Получается, что остальные люди с COVID-19 (а это - 63 человека) проходят лечение на дому. И это не страшно. Первого пациента, выздоровевшего после заражения, поднимали на ноги на дому.

- Первое выздоровление заражённого COVID-19 в Карачаево-Черкесии подтверждено лабораторно. Спустя 14 дней лечения в изоляции два теста на коронавирусную инфекцию, взятые у больного с разницей в сутки, показали отрицательные результаты, - сказано в сообщении.

Выздоровевшая - одна из первых инфицированных коронавирусом в КЧР. Болезнь у нее протекала бессимптомно.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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