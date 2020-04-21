Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 апреля 2020: в числе больных - дети

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 апреля 2020: число заболевших выросло на 12. В городе и крае зарегистрировали 244 случая инфицирования. "КП - Северный Кавказ" рассказывает последние новости о коронавирусе на Ставрополье.

Согласно данным на утро 21 апреля, в Ставропольском крае зафиксировали 244 случая заражения COVID-19. Среди них - 26 детей. В тяжелом состоянии остаются восемь человек, самочувствие еще 37 оценивают как средней степени тяжести. За все время от коронавируса на Ставрополье умерли четыре человека: три жительницы поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковская. О судьбе четвертого погибшего ничего не известно. Однако медикам удалось вылечить 27 пациентов.

- С начала эпидемиологической ситуации проведено 22283 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 16011, медицинскими организациями края – 6272, - сообщает пресс-служба ставропольского управления Роспотребнадзора. Отметим, что в лабораториях надзорного органа проверяют людей с подозрением и из "группы риска", а сотрудники больниц исследуют биоматериалы остальных.

Вирус обнаружили в 25 территориях Ставрополья: в пяти городах, девяти городских округах и 11 районах. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте "КП - Северный Кавказ", пройдя по ссылке.

Редакция газеты продолжает следить за появлением новых случаев заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Новые пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции: как и где получить

В Ставропольском крае ранее выданные жителям специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля (подробности)

Как получить электронный пропуск в Ставрополе и крае в период самоизоляции: пошаговая инструкция

Электронный пропуск дает возможность перемещаться по Ставрополю с определенной целью. Чтобы оформить разрешение, понадобится несколько минут. Сайт "Госуслуг" может немного виснуть из-за нагрузки - корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось оформить пропуск в течение пяти минут (испытали на себе)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЯТИГОРСКА

Спецпропуск на въезд и выезд из Пятигорска: где и как получить

Чтобы передвигаться по городу, жителю надо получить особенный документ. К такому ограничению прибегли из-за введенного 16 апреля карантина [пошаговая инструкция с картинками]

Каким предприятиям и организациям Пятигорска можно работать во время карантина

"КП" публикует полный список предприятий и организаций, которые работают на карантине в Пятигорске [список]