2020-04-21T00:33:14+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 апреля 2020: в числе больных - дети

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 апреля 2020: число заболевших выросло на 12. В городе и крае зарегистрировали 244 случая инфицирования. "КП - Северный Кавказ" рассказывает последние новости о коронавирусе на Ставрополье.

Согласно данным на утро 21 апреля, в Ставропольском крае зафиксировали 244 случая заражения COVID-19. Среди них - 26 детей. В тяжелом состоянии остаются восемь человек, самочувствие еще 37 оценивают как средней степени тяжести. За все время от коронавируса на Ставрополье умерли четыре человека: три жительницы поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковская. О судьбе четвертого погибшего ничего не известно. Однако медикам удалось вылечить 27 пациентов.

- С начала эпидемиологической ситуации проведено 22283 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 16011, медицинскими организациями края – 6272, - сообщает пресс-служба ставропольского управления Роспотребнадзора. Отметим, что в лабораториях надзорного органа проверяют людей с подозрением и из "группы риска", а сотрудники больниц исследуют биоматериалы остальных.

Вирус обнаружили в 25 территориях Ставрополья: в пяти городах, девяти городских округах и 11 районах. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте "КП - Северный Кавказ", пройдя по ссылке.

Редакция газеты продолжает следить за появлением новых случаев заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Новые пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции: как и где получить

В Ставропольском крае ранее выданные жителям специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля (подробности)

Как получить электронный пропуск в Ставрополе и крае в период самоизоляции: пошаговая инструкция

Электронный пропуск дает возможность перемещаться по Ставрополю с определенной целью. Чтобы оформить разрешение, понадобится несколько минут. Сайт "Госуслуг" может немного виснуть из-за нагрузки - корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось оформить пропуск в течение пяти минут (испытали на себе)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЯТИГОРСКА

Спецпропуск на въезд и выезд из Пятигорска: где и как получить

Чтобы передвигаться по городу, жителю надо получить особенный документ. К такому ограничению прибегли из-за введенного 16 апреля карантина [пошаговая инструкция с картинками]

Каким предприятиям и организациям Пятигорска можно работать во время карантина

"КП" публикует полный список предприятий и организаций, которые работают на карантине в Пятигорске [список]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Разойдитесь по-доброму»: министр МВД умоляет участников митинга во Владикавказе разойтись
В Пятигорске пытаются решить проблемы с пробками на въездах в город
В Ставрополе достраивают детский сад на 280 мест
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования по итогам 1 квартала
В КЧР первая пациентка вылечилась от коронавируса
В Ставрополе зараженный коронавирусом главврач больницы рассказал, как проявлялась болезнь
В Ингушетии неизвестные нарушили самоизоляцию во время захвата земли
Беременную дагестанку с пневмонией на вертолёте доставили в Махачкалу
Минздрав Ставрополья назвал причину смерти четвертого пациента с коронавирусом
В Дагестане из-за ДТП без газа остались почти 4300 семей
В Пятигорске назвали предприятия, работающие во время карантина
В Ставрополе 27 апреля могут завершить отопительный сезон
Житель Ставрополья установил антирекорд по количеству алкоголя в крови
На Ставрополье семьи начали получать выплаты на детей в возрасте до трех лет
Завод на Ставрополье освоил выпуск оборудования для производства дезинфекторов и упаковки масок
В Буденновске выявили первый случай заболевания коронавирусом
На Ставрополье прогнозируются заморозки
На Ставрополье накажут более 500 лихачей
В Чечне ещё 45 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье МФЦ приостанавливают работу до 30 апреля
В Пятигорска с десяти вечера вводят комендантский час
В Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса
В Ставрополе организация «Дети войны» объединила более 9 тыс человек
На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория
В Пятигорске парень провалил свою первую в жизни кражу
На Ставрополье зафиксировали четвертую смерть от коронавируса
В Ставрополе сын убил мешавшего ему спать отца
На Ставрополье 10 больниц проводят анализ на коронавирус по показаниям