2020-04-21T12:05:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 21 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 21 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 21 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавируса на территории республики. Количество заражённых, прирост за сутки, число госпитализированных в реанимацию, количество больных и вылечившихся. А также число летальных исходов.

По данным на 21 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом в Дагестане — 371 человек. Прирост составил 40 инфицированных за последние сутки. 43 жителя выздоровели (+15 за сутки) и 11 скончались. Двое — за последние 24 часа.

Отметим, что регион остаётся в числе лидеров среди регионов России по числу летальных исходов. Несмотря на титанические усилия врачей, в реанимации продолжают умирать люди. Среди скончавшихся не только старики. 15 апреля скончалась 27-летняя девушка на четвёртом месяце беременности. У неё диагностировали пиелонефрит, осложнённый коронавирусом и двухсторонней пневмонией.

По общему количеству больных регион также входит в десятку лидеров по стране и находится на первом месте в антирейтинге по СКФО. Это, в первую очередь, связано с большим количеством нарушителей режима самоизоляции. Часть их них не верит в существование угрозы, часть просто не обращает на неё должного внимания. Люди продолжают посещать места массового скопления, ходить в мечети. Что и выливается в неутешительные цифры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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