«Тут толпы людей контактируют!»: власти объяснили видео с «субботника» в Кабардино-Балкарии

- Сегодня глава администрации устроил субботник. Чем в администрации думают? Просто огромными толпами люди белят, красят! - возмущается жительница города Прохладный в Кабардино-Балкарии, снимая на видео оживленную улицу вопреки обязательной самоизоляции.

Субботник в Прохладном во время самоизоляции.Бардак одним словом, народ говорит, что субботник организован администрацией, где соблюдение режима самоизоляции? Где забота о здоровье людей?

Видео автор записывает на телефон, медленно двигаясь по проезжей части на авто. Десятки людей занимаются благоустройством города. В первую же минуту женщина не сдерживается – выходит на улицу и устраивает допрос среди собравшихся: «Вы откуда вообще?!».

- С администрации? Вас на субботник выгнали? – обращается Анастасия, так представляется автор, к горожанам. - В Instagram люди возмущались, что выгнали администрацию на субботник. Самоизоляция у нас, а тут толпы людей контактируют! Вы сами вообще довольны этой ситуацией? Что вы молчите?!

- Законодательство изучайте, а потом кричите, - отвечает одна из женщин на видео.

Кто и почему занимались уборкой города, когда жителям предписано сидеть дома, «КП-Северный Кавказ» рассказали в той самой администрации, о которой шла речь в ролике.

- Субботник не объявляли. Организация «Цветущий сад» провела уборку дорог, тротуаров. Рабочие подобрали мусор, оставленный регоператором. Трудятся круглосуточно, на самоизоляцию не ушли, как и коммунальные службы. В четверг – на одной улице убрали. В пятницу – на второй. В выходные дни – на других. Администрация выпустила также рекомендации работающим в режиме самоизоляции предприятиям держать в чистоте прилегающие территории, - прокомментировал для «КП-Северный Кавказ» глава местной администрации Игорь Тараев.

На 21 апреля в городе Прохладный официально зарегистрирован всего один человек с COVID-19. Еще у одной местной жительницы первичный тест оказался «положительным». Ее изолировали. Круг «контактных» с ней людей взяли под наблюдение. А биоматериалы отправили для повторного обследования. Всего в Кабардино-Балкарии выявлено 170 случаев заражения коронавирусом (+18 за сутки). Накануне стало известно о первом летальном исходе. Скончалась 79-летняя пациентка Городской больницы №2 в Нальчике с вирусной пневмонией и подтвержденным статусом COVID-19.

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