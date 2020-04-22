Коронавирус в Нальчике, последние новости на 22 апреля 2020: растет число больных
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 3 апреля 2020: число заболевших растет.
На коронавирус протестированы уже больше 9 тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Всего выявлено 170 подтвержденных случаев заражения COVID-19 (за минувшие сутки +18). Выздоровели в том числе 11 человек. Смертельных случаев – 1. Еще около тысячи человек сдают тесты и находятся на домашнем карантине после контакта с больными.
- Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, симптом «матового стекла», независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19, - заявили в Минздраве республики.
Так, в КБР госпитализированы 70 человек (за минувшие сутки + 11), из них 3 – дети. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ в реанимации лежат 7 человек, 4 – на аппарате ИВЛ. Еще 20 человек (за минувшие сутки + 6) помещены в Городскую клиническую больницу №1, где в реанимации находятся четверо. Под амбулаторным наблюдением остаются 87 больных коронавирусом. Из них 16 – дети. Все они переносят заболевание в легкой и бессимптомной форме.
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Изолированы 2 человека (за минувшие сутки +1) с подозрением на COVID-19. Оба пациента – в провизорном отделении ЦРБ Терского района. Еще 6 человек (за минувшие сутки +2) изолированы в обсерваторе в Гериатрическом центре.
В оперативном штабе Кабардино-Балкарии отмечают, что вирус захватывает новые территории. Сегодня их – 35. Сообщая последние новости о коронавирусе в Нальчике, обращаем на это внимание:
г. Нальчик – 56 (+7)
с. Чегем II – 11 (+1)
г. Чегем – 13 (+2)
с. Н.Куркужин – 4
с. Кенже – 4 (+1)
г. Терек – 6
с. Аргудан – 1
г.Баксан – 1
с. Шалушка – 11
с. Верхняя Жемтала – 1
с. Хасанья – 2
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с. Нартан – 8
пос. Кашхатау – 13
с. Старый Черек – 4 (+1),
с. Герпегеж – 1
с. Светловодское – 6,
с. Адиюх – 1
с. Бабугент – 1
с. Дыгулыбгеи – 2 (+1)
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с. Псыгансу – 2 (+1)
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с. Карагач – 2
г. Прохладный – 2
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с.Черная Речка – 1
г.Тырныауз – 1
г.Нарткала – 1
с.Шитхала – 2
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с.Тамбовское – 2
ст.Котляревская – 3 (+1)
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с.Аушигер – 1
с.Кахун – 1
с.Октябрьское – 2 (Майский р-н)
с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н)
с.п. В-Акбаш – 1
с.Урвань – 1
с.Анзорей – 1
ИСТОЧНИК KP.RU