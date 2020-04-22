Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 22 апреля 2020 года
При регулярном прибавлении больных COVID-19 остается актуальной информация о том, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус. "КП" публикует список городов и районов на 22 апреля 2020 года.
- С каждым днём опасность заболевания не становится меньше. И знать о происходящем важно. В том числе, чтобы адекватно реагировать на ситуацию и сохранить своё здоровье, - считает губернатор Владимир Владимиров.
У себя в соцсети глава Ставрополья утром 22 апреля сообщил, что общее число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло до 277 - за сутки диагноз подтвердился еще у 11 пациентов. Среди заболевших сегодня 28 детей. В тяжёлом состоянии из всех, кто на лечении, находятся 8 человек. В средней степени тяжести - 43. Выздоровело - 38 человек. Четверо скончались.
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, также рассказал губернатор. Список территорий следующий:
Районы:
Александровский
Андроповский
Арзгирский
Буденновский
Кочубеевский
Красногвардейский
Предгорный
Степновский
Туркменский
Шпаковский
Новоселицкий
Грачевский район
Левокумский район
Городские округа:
Благодарненский
Георгиевский
Изобильненский
Ипатовский
Кировский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Советский
Города:
Ставрополь
Невинномысск
Железноводск
Пятигорск
Кисловодск
Новых территорий, где обнаружили больных коронавирусом, в крае нет. Но это не значит, что можно расслабляться. Число больных растет. И то, как будет развиваться ситуация с COVID-19 дальше зависит от жителей Ставрополья. Власти настоятельно рекомендуют оставаться дома и не подвергать риску себя и других.
ИСТОЧНИК KP.RU