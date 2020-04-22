2020-04-22T08:34:57+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 22 апреля 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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География коронавируса остается прежнейГеография коронавируса остается прежнейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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При регулярном прибавлении больных COVID-19 остается актуальной информация о том, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус. "КП" публикует список городов и районов на 22 апреля 2020 года.

- С каждым днём опасность заболевания не становится меньше. И знать о происходящем важно. В том числе, чтобы адекватно реагировать на ситуацию и сохранить своё здоровье, - считает губернатор Владимир Владимиров.

У себя в соцсети глава Ставрополья утром 22 апреля сообщил, что общее число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло до 277 - за сутки диагноз подтвердился еще у 11 пациентов. Среди заболевших сегодня 28 детей. В тяжёлом состоянии из всех, кто на лечении, находятся 8 человек. В средней степени тяжести - 43. Выздоровело - 38 человек. Четверо скончались.

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, также рассказал губернатор. Список территорий следующий:

Районы:

Александровский

Андроповский

Арзгирский

Буденновский

Кочубеевский

Красногвардейский

Предгорный

Степновский

Туркменский

Шпаковский

Новоселицкий

Грачевский район

Левокумский район

Городские округа:

Благодарненский

Георгиевский

Изобильненский

Ипатовский

Кировский

Минераловодский

Нефтекумский

Новоалександровский

Советский

Города:

Ставрополь

Невинномысск

Железноводск

Пятигорск

Кисловодск

Новых территорий, где обнаружили больных коронавирусом, в крае нет. Но это не значит, что можно расслабляться. Число больных растет. И то, как будет развиваться ситуация с COVID-19 дальше зависит от жителей Ставрополья. Власти настоятельно рекомендуют оставаться дома и не подвергать риску себя и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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