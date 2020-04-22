Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 апреля 2020: количество больных больше 100

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 апреля 2020: число заболевших COVID-19 перевалило за сто. По данным на утро, опубликованным оперативным штабом, в республике зарегистрировали 103 случая инфицирования. Среди них один человек выздоровел, никто не умер.

Больше всего зараженных в Черкесске - там их 58 (+7 за сутки). Малокарачаевский (восемь человек) и Усть-Джегутинский (семь) районы идут следом. В Карачаево-Черкесии не осталось территории, в которой не было бы больных.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 21 апреля.

Муфтий Карачаево-Черкесии призвал мусульман молиться дома. Совершать намаз в общественных местах не запрещается, но это может привести к распространению вирус по республике.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В регионе продолжает работать "горячая линия" по противодействию COVID-19. По номеру позвонили уже пять тысяч раз.

- Ежедневно на «горячую линию» поступает не менее 250 звонков, но в отдельные дни специалисты call-центра принимают до 500 обращений в сутки. И это не предел. Как рассказали в едином информационном центре, при необходимости они могут подключить к работе штатные резервы и без перебоев принимать до 1000 звонков в сутки, - сказано в сообщении.

Напомним, номер "горячей линии" - 8-800-201-26-70. Оператор ответит на волнующий вас вопрос.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.