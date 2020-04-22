2020-04-22T00:00:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 апреля 2020: количество больных больше 100

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 22 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 апреля 2020: число заболевших COVID-19 перевалило за сто. По данным на утро, опубликованным оперативным штабом, в республике зарегистрировали 103 случая инфицирования. Среди них один человек выздоровел, никто не умер.

Больше всего зараженных в Черкесске - там их 58 (+7 за сутки). Малокарачаевский (восемь человек) и Усть-Джегутинский (семь) районы идут следом. В Карачаево-Черкесии не осталось территории, в которой не было бы больных.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 21 апреля.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 21 апреля.

Муфтий Карачаево-Черкесии призвал мусульман молиться дома. Совершать намаз в общественных местах не запрещается, но это может привести к распространению вирус по республике.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В регионе продолжает работать "горячая линия" по противодействию COVID-19. По номеру позвонили уже пять тысяч раз.

- Ежедневно на «горячую линию» поступает не менее 250 звонков, но в отдельные дни специалисты call-центра принимают до 500 обращений в сутки. И это не предел. Как рассказали в едином информационном центре, при необходимости они могут подключить к работе штатные резервы и без перебоев принимать до 1000 звонков в сутки, - сказано в сообщении.

Напомним, номер "горячей линии" - 8-800-201-26-70. Оператор ответит на волнующий вас вопрос.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
Мэра Георгиевска проверят на совершение преступлений на полиграфе
Жена и любовница мэра Георгиевска встретились в эфире
В Ставрополе часть третьей городской больницы отправили на карантин
В Пятигорске сотрудники театра шьют бахилы для больницы
В Пятигорске открыли роддом для беременных с коронавирусом
В Ставрополе поймали продавца ненастоящего сливочного масла
На Ставрополье следят за ценами на продовольственные товары
На Ставрополье примут дополнительные меры поддержки для пострадавших из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье еще десять пациентов вылечили от коронавируса
В Ингушетии 12 человек умерли от коронавируса
В Кабардино-Балкарии бывший глава района допустил к гостайне не тех людей
На Ставрополье дистанционные уроки в школах вошли в рабочее русло
На Ставрополье из-за коронавируса растет дефицит донорской крови
ЮВО опроверг ввод федеральных войск в Чечню
Власти Пятигорска огораживают детские площадки от мам с колясками
В Ставрополе уточнили форму новых спецпропусков
В Дагестане двух мужчин «продали» в рабство на кошару
В Дагестане из-за ветра часть Махачкалы осталась без воды
В Пятигорске решают проблему доставки медиков на работу во время карантина
На Ставрополье 55 тысяч школьников получили продуктовые наборы
На Ставрополье увеличилось число детей, больных коронавиурсом
В Пятигорске спасли женщину с вдвое превышенным артериальным давлением
На Ставрополье мужчина из-за плохого здоровья попал аварию
На Ставрополье дорожные камеры развернули в сторону мотоциклистов
На Ставрополе водитель сбежал с места смертельного ДТП
На Ставрополье женщина убила собутыльника за отказ платить за водку