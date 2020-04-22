2020-04-22T00:24:25+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 апреля 2020: число заболевших в регионе превысило 260 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 22 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим обязательной самоизоляцииВ регионе действует режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 апреля 2020 года: губернатор региона Владимир Владимиров утром 21 апреля сообщил, что за сутки еще у 22 пациентов подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».

Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 266 заражений. В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 41 - в средней степени тяжести. Напомним, что среди заболевших 28 детей.

Тем временем два отделения третьей городской больницы Ставрополя отправили на карантин. Соответствующее предписание выдало региональное управление Роспотребнадзора.

Прием пациентов прекращают в хирургическом и реанимационном отделениях. У человека, который лечился в медицинским учреждении, выявили подозрение на заражение коронавирусом. Остальные пациенты тоже пройдут тестирование на COVID-19, а потом их переведут в другие больницы.

- На время карантина пациенты соответствующего профиля будут госпитализироваться в другие учреждения здравоохранения, - подтвердили в Минздраве Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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