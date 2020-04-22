Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 22 апреля 2020: районов с COVID-19 все больше

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 22 апреля 2020: число заболевших увеличилось на 22. В общей сложности в крае 266 инфицированных COVID-19, среди них - 28 детей (+2 за сутки), которых заразили родители. Данные опубликовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым 00:00 00:00

Состояние восьми пациентов оценивают как тяжелое, самочувствие еще 41 - средней степени тяжести. За все время от коронавируса вылечили 37 жителей Ставрополья, но четверо погибли: это три женщины из поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковской, а также один житель Пятигорска. Все скончавшиеся были либо пожилыми, либо страдавшими от хронических заболеваний (к примеру, почечной недостаточностью, как в случае с мужчиной).

Губернатор Ставрополья_коронавирус_последние новости_21 апреля.По данным на 21 апреля 2020 года еще 22 жителя Ставропольского края заболели коронавирусом

- Коронавирус расширяет географию своего присутствия на Ставрополье. Она уже охватывает практически все территории края, - написал губернатор. На сегодняшний день болезнь нашли на 27 территориях региона: в пяти крупных городах, девяти городских округах и 13 районах. Со списком территориальных объединений, охваченных COVID-19, вы можете ознакомиться по ссылке.

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