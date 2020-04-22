Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 21 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавируса на территории республики. Количество заражённых, прирост за сутки, число госпитализированных в реанимацию, количество больных и вылечившихся. А также число летальных исходов.

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На утро 22 апреля в регионе 371 человек болен коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 40 человек. 43 пациента вылечились от COVID-19, 15 из них выписаны за последние 24 часа.

К несчастью, Дагестан входит в число лидеров по количеству смертей в регионах России. Здесь зафиксировано 11 летальных исходов. Два человека скончались за последние сутки. Причины смерти, традиционно — пневмония и осложнения хронических заболеваний. При этом умирают не только люди преклонного возраста. Среди скончавшихся — девушка 27-лет, находившаяся на 4 месяце беременности.

Число заболевших коронавирусом в Дагестане растёт существенными темпами. Регион занимает первую позицию в антирейтинге по количеству заражённых в СКФО. Осложняет ситуацию беспечное отношение части жителей к самоизоляции. В соцсетях постоянно публикуются неутешительные снимки заполненных людьми улиц Махачкалы и других грродов.

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