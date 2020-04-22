«Тактаров, ты проститутка»: Емельяненко вступился за Хабиба и Кавказ

«Ваххабит», «проститутка» и другие, куда менее лестные эпитеты — публичные разборки между первым российским чемпионом UFC Олегом Тактаровым и его преемником Хабибом Нурмагомедовым обрастают новыми поворотами. В конфликт включился Александр Емельяненко. Он встал на защиту Кавказа, грубо оскорбив Тактарова.

Инициатором конфликта стал сам Тактаров. Дело в том, что они с Хабибом давно не могут разобраться — кто же всё-таки первый? Тактаров завоевал пояс в 1995 году, однако тогда UFC только зарождался. Бойцы не распределялись по категориям, а чемпионский пояс можно было завоевать, выиграв три боя за один день.

Олег Тактаров оскорбляет Хабиба Нурмагомедова.

Дагесанский боец шёл к титулу годами. Хабиб не давал ни единого шанса соперникам, показывал себя мастером мирового класса, но лишь через шесть лет коснулся заветной награды. И до сих пор не уступает пояс никому — Порье и Макгрегор разбились о дагестанца, как вода о камни. Поэтому фанаты Нурмагомедова, как и его отец, настаивают, что настоящим чемпионом нужно считать именно Хабиба.

Тактарова это бесит. Во время очередного эфира в Instagram, когда какой-то фанат вздумал поднять эту тему, боец взорвался. И позволил себе лишнего. Хабиба назвал «ваххабитом из Цумадинского района», его поклонников — «идиотами».

К чести Нурмагомедова, он отнёсся к провокации холодно и не стал реагировать на оскорбления. За Кавказ и Хабиба вступился другой боец — Саша Емельяненко. Последние месяцы он тренируется в Чечне под руководством самого Кадырова. И относится к жителям республик с глубоким уважением.

Емельяненко оскорбил Тактарова за жителей Кавказа.

— Мне здесь видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе. Что я могу сказать? Тактаров, ты проститутка! Ты когда приезжал, тебя встречали, потчевали, внимание оказывали. А то, что у тебя какие-то разногласия, так это не значит, что весь Кавказ можно оскорблять. У нас многие тебя не любят. Мне открытым текстом говорят и пишут, что ты — [...]. И я теперь с ними согласен абсолютно, — заявил Емельяненко.

Отметим, что после резких высказываний Тактарову стали приходить тысячи сообщений от фанатов Хабиба и других возмущённых. Олегу даже пришлось обратиться за помощью к Рамзану Кадырову. Вот только ответа не последовало. А чуть позже друг главы Чечни Емельяненко ответил на его слова оскорблениями.

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Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом», а его фанатов — «дураками»

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC Олег Тактаров грубо оскорбил своего коллегу Хабиба Нурмагомедова. В прямом эфире в Instagram он назвал дагестанца «ваххабитом из Цумадинского района» (подробности).

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