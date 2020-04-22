«Выбывает врачебный состав»: заболевший коронавирусом главврач больницы в Ставрополе заявил о новых случаях заражения

Главный врач Городской больницы № 2 в Ставрополе с подтвержденным статусом COVID-19 заявил, что вирус «продолжает косить медицинских работников». Анатолий Былим записал видео с новостями о происходящем в его многопрофильной больнице, ставшей большим инфекционным отделением для заразившихся коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19.

Заболевший COVID-19 главный врач рассказал про заразившихся коллег.

- Непредсказуемый вирус. Вирус продолжает «косить» наших медицинских сотрудников. Но что характерно – чаще заболевают не санитарки и медсестры, которые больше контактируют с больными коронавирусом, а врачи. Говорю о сотрудниках, кто работает в карантинном отделении, где люди закрыты на карантин по «контакту», без подтвержденного COVID-19. Среди них выскакивают единичные моменты. Выбывает почему-то врачебный состав. Не у всех есть клиника, опять же идёт бессимптомное течение. Вот такая особенность у коронавируса, - поделился руководитель больницы.

Сейчас главврач лежит в больничной палате под наблюдением медиков. Прошла ровно неделя с момента подтверждения диагноза:

- Что хочу сказать: температуры нет, остается кашель, но уже довольно продуктивный. Завтра у меня контрольный рентген. К сожалению, КТ у нас нет, поэтому будем ориентироваться на рентгенологическую картину и клиническую, пытаться их сопоставить, - отмечает Анатолий Былим.

В соседней палате лежит коллега главного врача – так же заразившаяся новой коронавирусной инфекцией. Ее самочувствие вызывает опасения. Со слов руководства, в первые дни лечение подействовало, но со вчера у врача держится повышенная температура тела. В связи с этим пациентке назначили рентген и, вероятнее всего, будут менять и антибактериальную, и базовую терапии.

Напомним, 17 апреля в интервью «КП» Анатолий Былим рассказал, что кроме него «положительный» тест на COVID-19 сдали его коллеги. И источник вируса в больнице – неизвестен.

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- Черт его знает! Я достаточно коммуникабельный, по работе общаюсь со многим количеством людей, - ответил главврач на вопрос о том, как заразился.

И добавил затем, что исключает вероятность заражения от пациентов: «Это «заносной» вариант». Всего в больнице было оборудовано 163 койки для пациентов с внебольничной пневмонией вирусного типа, в том числе инфицированных COVID-19.

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На 22 апреля в Ставропольском крае выявлено 277 случаев заболевания коронавирусом. В их числе 38 – выздоровления. И еще 4 – смертельные.

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