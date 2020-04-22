2020-04-23T13:26:37+03:00
Общество

Лариса Гузеева нарушила правила шоу «Давай поженимся»: ведущую заворожила темнокожая невеста из Ставрополя

Матильда приехала знакомиться с женихом из Москвы, но пара неожиданно не сложилась [видео, фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: кадры из передачи "Давай поженимся" на 1 каналеФото: кадры из передачи "Давай поженимся" на 1 канале
Изменить размер текста:

Темнокожая студентка 5 курса биохимического факультета из Ставрополя стала кандидаткой в невесты в эфире популярного ток-шоу «Давай поженимся» с ведущей Ларисой Гузеевой. Женихом в выпуске 22 апреля стал 40-летний москвич Илья, взлетевший за 11 лет с должности библиотекаря до успешного ресторатора со своим заведением в столице на полтысячи посадочных мест.

В своей анкете тот честно указал, что «никогда не посмотрит в сторону женщины старше 25 лет и не возьмет в жены мать-одиночку». А вот «экзотическую» девушку, у которой есть любимое дело, а в лексиконе нет фразы «мужчина должен», с удовольствием позовет в ЗАГС.

Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"

Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"

24-летрняя Матильда отвечала всем требованиям жениха: умна, красива, успешна. Но пары не сложилось. Красотка родом с острова в Индонезии «Комодо» покорила ведущих, которые не разрешили Илье идти к ней, а ее отговорили – выходить к нему.

- Вы, чуть не сказала «бабник», - пошутила Гузеева в начале передачи, обращаясь к Илье. - Склонность к полигамии барышни от вас узнавали? Не можете в руке себя держать? А если полюбите?

- Я не хочу приносить жизнь в жертву кому-то, - без прикрас признался жених.

Поэтому когда в студии появилась «Мисс-Африка» со своей виллой и желанием стать педиатром или биохимиком Лариса Гузеева отказалась отдавать такую красоту мужчине, который этого не оценит.

Темнокожая студентка из Ставрополя влюбила в себя Гузееву.

- Зачем вам это нужно!? Вы ведь брезгливая. И детей, наверное, хотите, - отговаривает Гузеева невесту выбирать ресторатора в женихи. - Прелестница! Показывайте сюрприз.

Матильда в подарок Илье артистично спела, чем еще больше покорила ведущих, которые с момента знакомства смотрели на нее с неподдельным восхищением.

- Матильда! Не выходите к Илье! – повторила ведущая вопреки правилам шоу.

Хотя тому девушка приглянулась: «Очень красивая. Безумно понравилась».

- Илья, вы меня обозлили. Я против вас, - заявила Гузеева и продолжила доказывать жениху, что Матильду ему выбирать нельзя.

Что и произошло в финале. Илья вопреки своим желаниям и предпочтениям выбрал другую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Ставрополья рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
На Ставрополье создали почти две тысячи коек для больных коронавирусом
В Пятигорске вводят особый порядок выдачи спецпропусков
Жителя Дагестана поймали на финансировании терроризма
На Ставрополье девушка за деньги предлагает услуги собеседника
На Ставрополье завершается отопительный сезон
Сайт мэрии Ставрополя признали лучшим в России
На Ставрополье более 24 тысяч нуждающихся получили продукты
В Дагестане задержали устроителя "радикального религиозного государства"
В Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу
В Ставрополе из-за нарушений уволили водителей маршрутки
В Минеральных Водах на 13-этажном жилом доме появились трещины
Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви
В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов
В Дагестане мужчину осудят за убийство, совершенное 16 лет назад