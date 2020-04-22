Лариса Гузеева нарушила правила шоу «Давай поженимся»: ведущую заворожила темнокожая невеста из Ставрополя

Темнокожая студентка 5 курса биохимического факультета из Ставрополя стала кандидаткой в невесты в эфире популярного ток-шоу «Давай поженимся» с ведущей Ларисой Гузеевой. Женихом в выпуске 22 апреля стал 40-летний москвич Илья, взлетевший за 11 лет с должности библиотекаря до успешного ресторатора со своим заведением в столице на полтысячи посадочных мест.

В своей анкете тот честно указал, что «никогда не посмотрит в сторону женщины старше 25 лет и не возьмет в жены мать-одиночку». А вот «экзотическую» девушку, у которой есть любимое дело, а в лексиконе нет фразы «мужчина должен», с удовольствием позовет в ЗАГС.

Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"

24-летрняя Матильда отвечала всем требованиям жениха: умна, красива, успешна. Но пары не сложилось. Красотка родом с острова в Индонезии «Комодо» покорила ведущих, которые не разрешили Илье идти к ней, а ее отговорили – выходить к нему.

- Вы, чуть не сказала «бабник», - пошутила Гузеева в начале передачи, обращаясь к Илье. - Склонность к полигамии барышни от вас узнавали? Не можете в руке себя держать? А если полюбите?

- Я не хочу приносить жизнь в жертву кому-то, - без прикрас признался жених.

Поэтому когда в студии появилась «Мисс-Африка» со своей виллой и желанием стать педиатром или биохимиком Лариса Гузеева отказалась отдавать такую красоту мужчине, который этого не оценит.

Темнокожая студентка из Ставрополя влюбила в себя Гузееву.

- Зачем вам это нужно!? Вы ведь брезгливая. И детей, наверное, хотите, - отговаривает Гузеева невесту выбирать ресторатора в женихи. - Прелестница! Показывайте сюрприз.

Матильда в подарок Илье артистично спела, чем еще больше покорила ведущих, которые с момента знакомства смотрели на нее с неподдельным восхищением.

- Матильда! Не выходите к Илье! – повторила ведущая вопреки правилам шоу.

Хотя тому девушка приглянулась: «Очень красивая. Безумно понравилась».

- Илья, вы меня обозлили. Я против вас, - заявила Гузеева и продолжила доказывать жениху, что Матильду ему выбирать нельзя.

Что и произошло в финале. Илья вопреки своим желаниям и предпочтениям выбрал другую.