Коронавирус в Нальчике, последние новости на 23 апреля 2020: как меняется эпидобстановка в республике.

Как отчитались в Оперштабе Кабардино-Балкарии, протестированы почти 10 тысяч жителей, и коронавирус за все время нашли у 193 человек. Выздоровели 15 пациентов. Скончался - один.

Под меднаблюдением на домашнем карантине сидят почти 1,5 тысячи местных. Речь о жителях, которые контактировали с заболевшими и ждут результаты анализов на COVID-19.

Как еще отчитались о ситуации с коронавирусом в Нальчике, в больницах находятся 71 человек, двое из них - дети. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: в реанимации 7 человек, 4 на аппаратах ИВЛ. Еще 22 пациента находятся в Городской клинической больнице №1: в реанимации 4 человека.

- Под амбулаторным наблюдением - 98 человек, из них 21 – дети, переносят в легкой и бессимптомной форме, - отметили в оперативном штабе. - Изолированы двое с подозрением в провизорном отделении ЦРБ Терского района и 6 человек в обсерваторе в Гериатрическом центре. Последние помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции и нарушением режима самоизоляции.