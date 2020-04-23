Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 апреля 2020: число заболевших в регионе превысило 277 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 апреля 2020 года: губернатор региона Владимир Владимиров утром 22 апреля сообщил, что за сутки еще у 11 пациентов выявили коронавирус.

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Таким образом, в регионе на данный момент всего зафиксировано 277 заражений. В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 пациентов, 43 - в средней степени тяжести. Напомним, что среди заболевших 28 детей. Выздоровели -38 человек.

Что касается краевого центра – Ставрополя, то там за сутки коронавирус обнаружили еще у четырех местных жителей. Таким образом, всего в городе 46 пациентов с подтвержденным диагнозом.

По словам градоначальника Андрея Джатдоева, часть новых больных заразилась от приехавших из Москвы людей. Другая – от контактов с уже заболевшими земляками. Один житель Ставрополя не знает, откуда у него появилась инфекция.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье шестимесячная малышка заболела коронавирусом. Пришли положительные анализы. По словам Евгения Моисеева, в числе зараженных – четверо детей. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух девочек.

Одной 10 лет, а второй малышке всего лишь шесть месяцев. А также заразились два мальчика: одному восемь лет, другому – 14 лет. Всех этих пациентов отправили в инфекционное отделение Пятигорска для прохождения лечения.

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