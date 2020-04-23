2020-04-22T23:57:10+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 апреля 2020: в районах больше 60 больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 23 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 апреля 2020: число пациентов продолжает расти. За сутки в республике прибавилось 30 случаев заболевания, по итогу врачи лечат 133 инфицированных COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

На днях в Карачаево-Черкесии закончили лечение одного пациента. Девушка, ставшая одной из первых заболевших, выздоровела. Вирус она перенесла легко.

- 38 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России, - говорится в сообщении Минздрава.

Больше всего инфицированных (71 человек) в Черкесске, в районах зафиксировали 62 случая. Самыми проблемными стали Усть-Джегутинский (13 пациентов) и Малокарачаевский (девять) районы.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

Министерство здравоохранения готовит резервы на случай, если количество больных резко вырастит:

- В Карачаево-Черкесии на базе старого корпуса республиканской детской многопрофильной больницы развернуты 30 резервных коек для заражённых коронавирусной инфекцией детей, а также 6 реанимационных. Койки оснащены системами подачи кислорода, а в реанимации установлены 6 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА КОРОНАВИРУСА В СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными (карта обновляется каждый день)

ИСТОЧНИК KP.RU

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