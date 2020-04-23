«Все заболели, ну как можно?»: заражённых врачей «инфекционки» бросили в бельевой каморке

Маленькая бельевая каморка, несколько многоярусных кроватей и восемь человек. Восемь врачей и медсестёр инфекционного отделения, на которых сегодня лежит главная ответственность.

Все — под капельницами и одеялами. Кто сколько смог найти и принести. Греются, потому что в больнице очень холодно. Коллеги с досадой замечают, что, вероятно, из-за таких условий медики и заразились. Чем именно — не может сказать никто.

— Все заболели, ну как так можно? Второй день девочки температурят. Ну как можно медперсонал загонять сюда? Здесь сушилось бельё, а теперь люди живые лежат! Все под капельницами, — говорит автор на кадрах скандального видео.

К счастью, кто-то из коллег решился снять видео, во всей красе продемонстрировавшее безразличное отношение к больным врачам и медсёстрам. Ролик тут же вызвал взрыв гнева в соцсетях. И за считанные часы дошёл до главы Дербента. Который немедленно вызвал к ответу главного врача.

Больные врачи под капельницами в крохотной бельевой каморке ЦГБ Дербента.

— На кадрах видео медики, находящиеся в провизорном отделении больницы. В том, где никто не болен коронавирусом. Когда часть медперсонала заболела, для них организовали такую вот импровизированную палату. По-факту, они сами себя лечили. По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе, — сообщил мэр города Хизри Абакаров.

Только после вмешательства мэра больным врачам и медсёстрам всё-таки нашли светлые и чистые палаты. Завели истории болезни. Теперь медики могут почувствовать заслуженную заботу и немного отдохнуть.

— Сейчас у них есть всё необходимое — лекарства, расходные материалы. Надеюсь, подобная ситуация никогда больше не повторится. Медицинский персонал сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, и они больше всего подвергаются опасности заражения. Мы все благодарны им за их труд и преданность профессии, — резюмировал глава Дербента.

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