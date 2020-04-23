Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 23 апреля 2020: заболевших COVID-19 277

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 23 апреля 2020: количество заболевших COVID-19 выросло. По данным на утро, в крае зарегистрировали 277 случаев, за сутки врачи выявили еще 11 зараженных. Число больных детей не изменилось: их по-прежнему 28. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров со ссылкой на оперативный штаб и Роспотребнадзор Ставрополья.

Состояние восьми пациентов оценивают как тяжелое, еще 43 - как средней степени тяжести. В крае от коронавируса умерли четыре человека: три женщины из поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковской, а также один житель Пятигорска. Известно, что многие из них были в преклонном возрасте, а мужчина страдал почечной недостаточностью (это тяжелое хроническое заболевание - прим.ред.). Несмотря на это, 38 жителей Ставрополья успешно завершили лечение, их уже выписали из больницы.

Согласно утренним данным, COVID-19 обнаружили в 27 территориях Ставрополья: в пяти крупных городах, девяти городских округах и 13 районах. С перечнем, где в крае нашли коронавирус, вы можете ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья_коронавирус_последние новости_21 апреля.По данным на 21 апреля 2020 года еще 22 жителя Ставропольского края заболели коронавирусом

- Как будет развиваться ситуация дальше, зависит, в первую очередь, от нас самих, от нашей готовности соблюдать меры медицинской профилактики и режим самоизоляции. Оставайтесь дома, не подвергайте дополнительной опасности себя и своих близких, - обратился Владимиров к подписчикам.

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