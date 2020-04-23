2020-04-23T08:24:39+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 апреля 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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География коронавируса растетГеография коронавируса растетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов в нашем материале.

На 23 апреля по сообщению губернатора Владимира Владимирова на Ставрополье прибавилось 55 пациентов с подтвержденным статусом COVID-19. Общее число выявленных случаев заражения составило 332. Кроме того, в крае умер еще один, пятый, больной коронавирусом. О чем также рассказал глава региона и еще раз в этой связи напомнил об опасности вируса.

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавиру:

Районы:

Александровский

Андроповский

Арзгирский

Буденновский

Грачевский

Кочубеевский

Красногвардейский

Левокумский

Новоселицкий

Предгорный

Степновский

Туркменский

Шпаковский

Городские округа:

Изобильненский

Ипатовский

Благодарненский

Георгиевский

Кировский

Нефтекумский

Новоалександровский

Советский

Минераловодский

Города: Ставрополь, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск

Прибавление за сутки: Курский район

ИСТОЧНИК KP.RU

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