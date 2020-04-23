Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 апреля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов в нашем материале.
На 23 апреля по сообщению губернатора Владимира Владимирова на Ставрополье прибавилось 55 пациентов с подтвержденным статусом COVID-19. Общее число выявленных случаев заражения составило 332. Кроме того, в крае умер еще один, пятый, больной коронавирусом. О чем также рассказал глава региона и еще раз в этой связи напомнил об опасности вируса.
"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавиру:
Районы:
Александровский
Андроповский
Арзгирский
Буденновский
Грачевский
Кочубеевский
Красногвардейский
Левокумский
Новоселицкий
Предгорный
Степновский
Туркменский
Шпаковский
Городские округа:
Изобильненский
Ипатовский
Благодарненский
Георгиевский
Кировский
Нефтекумский
Новоалександровский
Советский
Минераловодский
Города: Ставрополь, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск
Прибавление за сутки: Курский район
ИСТОЧНИК KP.RU