2020-04-23T11:38:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 23 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 23 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Последние новости о распространении коронавируса в ДагестанеПоследние новости о распространении коронавируса в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 23 апреля 2020 года: мы собрали для вас последнюю информацию о распространении COVID-19 на территории республики. Количество заболевших и число заболевших за последние сутки, выписанные пациенты и летальные исходы. Всё это — в статье «КП - Северный Кавказ».

На 23 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом в Дагестане — самое большое среди всех регионов СКФО. Республика лидирует в антирейтинге, а ежедневный прирост не может радовать .За сутки болезнь диагностировали к 37 человек, больше только в Ингушетии. Всего заражённых — 454.

Отметим, что в регионе существенное количество пациентов уже выписалось. 43 человека вылечились от коронавируса.

К несчастью, немало фиксируется и летальных исходов. Медики потеряли 11 человек. У всех пневмония была осложнена сопутствующими хроническими заболеваниями. К сожалению, спасти их не удалось.

Отметим, что коронавирус убивает не только пожилых людей. Среди скончавшихся — 27-летняя беременная девушка. У неё сначала диагностировали пиелонефрит, а во время обследования оказалось, что в лёгких есть серьёзные очаги пневмонии. Вытащить несчастную не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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