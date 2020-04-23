2020-04-23T12:50:34+03:00
Общество

"Конец неминуем": Кирилл Терешин показал оттекшие кровавые бицепсы "рук-базук"

У блогера проблемы со сроками операции
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл ТерешинКирилл Терешин
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Из-за коронавируса "руки-базуки" Кирилла Терешина пока не оперируют. Удаление вазелина с марта перенесли на предположительную дату. Из-за этого у блогера воспалились бицепсы на правой руке. Кадры с красными отеками Терешин опубликовал в Instagram.

Отметим, что у фрика воспалилась та рука, на которую уже сделали операцию. Удаленный трицепс здоров: оттуда давно сняли шви, а шрам еле видно. Красными пятнами покрылись только бицепсы. Но "Руки-Базуки" не жалуется на недомогания - его беспокоит внешний вид руки. Ситуацию парень описал лаконично: "Это полная задница".

"Руки-Базуки" воспалились и покрылись красными огромными пятнами.Видео: соцсети

Также у фрика появились проблемы со сном. Как уверяет Терешин, сбился режим, а почему - не понимает. Советы по восстановлению биоритмов блогер попросил у подписчиков.

Терешин жалуется на сон

Терешин жалуется на сон

Операцию на левую руку ранее планировали провести в марте, но из-за ограничительных мер в Москве перенесли. Предположительный срок проведения - конец июня. Полное удаление "рук-базук" намечается на 2021 год.

- Конец неминуем. Скоро я сделаю то, чего ждут подписчики, - сказал Терешин во время прямого эфира в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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