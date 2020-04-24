Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 24 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус. По информации губернатора обновляем список городов и районов на 24 апреля 2020.

Число заболевших COVID-19 в Ставропольском крае за сутки выросло на 26 - общее число выявленных случаев достигло 358. В том числе коронавирус нашли у 40 детей.

На лечении в тяжелом состоянии сейчас находятся 9 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 53. Выздоровели 50 человек, пятерых заболевших спасти, к сожалению, не удалось.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус:

Александровский район

Андроповский район

Арзгирский район

Благодарненский горокруг

Буденновский район

Георгиевский горокруг

Грачевский район

Железноводск

Изобильненский горокруг

Ипатовский горокруг

Кисловодск

Кочубеевский район

Красногвардейский район

Кировский горокруг

Курский район

Левокумский район

Минераловодский горокруг

Невинномысск

Нефтекумский горокруг

Новоалександровский горокруг

Новоселицкий район

Предгорный район

Пятигорск

Советский горокруг

Степновский район

Ставрополь

Туркменский район

Шпаковский район

Как видим за сутки география коронавируса на Ставрополье не изменилась.

Кстати, как отметил глава Ставрополья закончится период самоизоляции не раньше, "чем минует реальная опасность массового заражения". Поэтому пока говорить о возвращении к привычной жизни не приходится.

- В медучреждениях края размещены дополнительные инфекционные койки. Они оборудуются подачей кислорода.

Активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Но, как подтвердит любой врач, предотвратить – лучше, чем лечить.

Прошу всех выполнять меры профилактики, рекомендации медико, - обратился к жителям региона губернатор.