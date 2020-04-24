Когда закончится режим самоизоляции в Ставрополе - об этом рассказал глава региона. В Ставропольском крае он действует до 30 апреля. Покинуть свои дома жители региона могут, если им нужно обратиться за экстренной медпомощью, вынести мусор и пойти в ближайшую аптеку или магазин.

Разрешается также покинуть место проживания тем, кто выгуливает домашних питомцев. Правда, есть важное условие - гулять на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

Для тех ставропольцев, кому разрешено посещать работу во время режима самоизоляции, предусмотрены специальные пропуска.

Всех жителей края интересует вопрос, когда закончится режим самоизоляции в Ставрополе и крае. И когда все смогут вернуться к привычному образу жизни. Губернатор региона ответил, когда снимет ограничения из-за коронавируса.

- Ответ на этот вопрос один – не раньше, чем минует реальная опасность массового заражения коронавирусной инфекцией. А динамика заболеваемости пока говорит, что расслабляться рано, - считает Владимир Владимиров.