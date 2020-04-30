2020-04-30T12:38:43+03:00
Общество

На Ставрополье депутаты приняли закон о допгарантиях медработникам в случае заражения коронавирусом

Средства на выплаты направят из резервного фонда
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Фото пресс-службы Думы СК.Фото пресс-службы Думы СК.
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На очередном заседании Думы Ставропольского края депутаты поддержали проект закона, внесенный губернатором, который предусматривает выплату единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при надлежащем исполнении трудовых (должностных) обязанностей.

Дополнительные гарантии будут распространяться на медицинских работников, осуществляющих диагностику, лечение, транспортировку лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией, и уход за такими больными. Также они предусмотрены для иных работников, которые работают с биологическими материалами, содержащими вирус, и проводят санитарно-гигиенические мероприятия.

Поправками депутатов к медицинским работникам, имеющим право на дополнительные социальные гарантии, отнесены и лица, осуществляющие организацию оказания медпомощи. В случае заражения работник получит единовременное социальное пособие в размере 1 миллион рублей. Если в результате заражения медработник скончался, членам его семьи выплатят 3 миллиона рублей.

- Законопроект поддержан всеми депутатами. Каждый из нас понимает, с какой опасностью сталкиваются наши медработники каждый день. Многие не видятся со своими семьями, живут на работе, спасая человеческие жизни и рискуя своей. Поэтому наша общая задача - создать необходимые условия, чтобы медики чувствовали себя защищенными, чувствовали поддержку государства и общества, - подчеркнул председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Работа над законопроектом велась депутатами совместно с общественными медицинскими организациями края. Представители Профсоюза работников здравоохранения России, общественной организации «Врачи Ставропольского края», Ассоциации медицинских сестер и Общероссийского народного фронта поддержали необходимость законодательного установления социальных гарантий медицинскому персоналу и также внесли предложения, которые были учтены в законопроекте.

- Сейчас нашим медикам, как никогда, важно чувствовать заботу и поддержку. Они сегодня фактически на передовой, в бою со страшной болезнью, которая уносит человеческие жизни. И, к сожалению, среди медработников неуязвимых нет, все в зоне риска. Я искренне надеюсь, что такая поддержка придаст сил для защиты и спасения людей в этот непростой период, - выразила мнение президент Ставропольской общественной организации «Краевая ассоциация медицинских сестер» Надежда Комаревцева.

Порядок назначения пособия определит правительство Ставропольского края. Средства на выплаты будут направлены из регионального резервного фонда. Действие закона будет распространяться на случаи заболевания, выявленные с 18 марта, когда в крае постановлением губернатора был введен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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