Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 24 апреля 2020: количество умерших выросло

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 24 апреля 2020 года: губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в крае зафиксирована пятая смерть от коронавира.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

На этот раз жертвой инфекции стал житель Ставрополя. Как позже прокомментировали в пресс-службе Минздрава региона, у мужчины был сопутствующий диагноз.

- К сожалению, констатирована еще одна смерть пациента с коронавирусом, у которого была серьезная хирургическая патология, - сообщили в ведомстве.

Тем временем на Ставрополье дополнительно перепрофилируют 758 инфекционных коек в больницах, где будут принимать как пациентов с коронавирусом, так и с острыми респираторными заболеваниями. Сейчас почти во всех районах уже есть развернутые и частично перепрофилированные больничные койки.

В краевом центре заработал единый телефон по противодействию распространения коронавируса.

Жители региона могут позвонить по телефону: 8 (8652) 34-91-12 и задать любые вопросы, связанные с инфекцией.

Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 каждый день. В этом центре собраны специалисты различных служб.

А в Пятигорске рассказали, как на КПП будут пропускать большегрузные автомобили в город. Разовые пропуска водителям будут выдаваться непосредственно на постах. Об этом сообщил заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации курорта Владимир Рагулин.

По его словам, водитель должен иметь при себе путевой лист с отметкой адреса предприятия в Пятигорске, куда он едет.

Если он везет товар, то также проверять будут и товарно-транспортную накладную. Что касается транзитного транспорта через город, то он пропускаться не будет.

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