Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 апреля 2020: в Черкесске больше 70 больных

Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 апреля 2020: количество заболевших COVID-19 растет. За сутки в республике прибавилось 35 новых случаев заражения, всего инфицированных - 168. Два пациента закончили лечение, после контрольного тестирования на коронавирус их отпустили домой. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Черкесске, где уже лечат 80 местных жителей. Далее идут Усть-Джегутинский (24 пациентов), Малокарачаевский (14) и Абазинский (десять) районы. Самое маленькое число больных COVID-19 в Карачаевском районе - один. Однако в самом городе Карачаевске - девять случаев.

- 69 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

Согласно статистике федерального оперштаба, в Карачаево-Черкесии темпы прироста пациентов и количество больных на 100 тысяч человек ниже общероссийских:

- В настоящее время показатель Карачаево-Черкесии - 36,2 случая на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 42,7 случая на 100 тысяч населения. [...] В отношении темпов прироста заболеваемости КЧР также не входит в верхние строчки антирейтинга: прирост в республике за последние сутки составил 16,6 процента. Для сравнения (среди регионов, находящихся примерно на одном этапе развития эпидемического процесса что и КЧР): в Ямало-Ненецком АО темп прироста достигает 63,1 процента.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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